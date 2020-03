Mendenerin zeigt: Anstrengung pur an der Polestange

Menden Selbsttest an der Stange

Ein merkwürdiges Gefühl, in kurzer Sporthose und barfuß vor dieser Chromstange zu stehen – als würde sie nur darauf warten, endlich getestet zu werden. Das Ziel ist also, einfach so an ihr zu hängen? Na gut, Versuch macht ja bekanntlich klug.

„Man fängt mit dem Klettern an“, erklärt Larissa. Also los: Die rechte Hand ans oberste Ende der Stange, die andere auf Bauchnabelhöhe. Den rechten Unterschenkel und den Fuß längs an die Stange. „Je mehr Haut an der Pole, desto besser“, sagt Larissa. Kalt ist die Stange übrigens nicht. Ist ja auch kein Winter mehr. Und dann geht’s hoch. Das zweite Bein schwinge ich über das erste, ziehe mit der rechten Hand und drücke mich mit dem Bein und der linken Hand nach oben. Geschafft! Ich hänge!

Doch jetzt kommt erst die Herausforderung. Die Beine ganz fest zusammen gepresst, beugt sich mein Körper nach rechts. Langsam – zitternd – lasse ich die erste Hand los. Dann die zweite. „Wow!“ Larissa ist erstaunt. Mission Lady Seat: Gemeistert! Elegant sieht er vermutlich nicht aus, ganz zu schweigen von der Ankunft auf dem Boden – ich plumpse eher von der Stange. Und merke jetzt schon: Meine Oberschenkel tun innen weh! Die Stange schrappt die Haut regelrecht auf – schließlich berührt sie ja nur da den Körper! Die nächste Übung ist noch schmerzhafter – nur durch meine Oberschenkel gehalten, stehe ich quasi in der Luft.

Es fühlt sich ein bisschen an wie Fliegen – auf sehr schweißtreibende Art. Nach nur zwei Übungen bin ich nass. Und die dritte toppt das noch: Ich möchte den Superman ausprobieren – natürlich in der einfachen Variante. „Du fängst auf dem Boden an“, erläutert Larissa. Also ab in die Liegestützposition. Die Pole zwischen die Beine, den rechten Arm nach hinten und: Hoch! Beim zweiten Mal schaffe ich es. Ganz schön beeindruckend, findet Larissa.

Und am nächsten Tag bin ich beeindruckt: Nur drei Übungen, und ich habe überall Muskelkater!