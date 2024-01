Mendens Karnevalisten berufen endlich wieder eine Henne

Menden 15 Jahre mussten vergehen, bevor die MKG Kornblumenblau mal wieder eine Henne präsentiert – nun kräht eine Frau lauter als Männer.

Es gibt für die Wahl zum Gockel oder Henne bei der Mendener Karnevalsgesellschaft Kornblumenblau nur eine Regel - nämlich, dass es keine Regel gibt. „Wir haben keine Kriterien festgelegt, damit wir uns bei der Auswahl nicht selbst einengen, zudem möchten wir nicht berechenbar werden“, beschreibt der Vorsitzende Jörg Spiekermann. Einzige Bedingung ist nur, dass die oder der Ausgewählte schon etwas mit dem Wesen der Henne oder des Gockels gemein hat: Wer so kräftig kräht, dass es vom Vincenzturm zurückschallt, der hat beste Chancen, in der „Närrischen Ratssitzung“ am Rosenmontag zu allerhöchsten (Karnevals)-Ehren zu kommen.

Das Treiben mit Begeisterung zur Kenntnis genommen

„Lange hat es gedauert, 2009 wurde Annette Hettling die Ehre zuteil, ihre Antrittsrede im altehrwürdigen Alten Ratssaal zu halten, doch nun ist wieder der Durchbruch geschafft“, so die Meinung von MKG-Präsident Michael Fringes. „Wir haben das Treiben unserer Auserwählten mit Begeisterung zur Kenntnis genommen und sind uns im Präsidium einig, mit Lara Beckmann eine herausragende Persönlichkeit erwählt zu haben.“

Lara Beckmann ist die neue Henne der MKG Kornblumenblau. Der Vorstand der Karnevalisten war von der Idee der Regenbogentreppe begeistert und hat erstmals seit 2009 wieder eine Henne. Foto: Peter Benedickt / WP Menden

„Getreu unserem Motto ‚Der Karneval ist bunt‘ können wir die Brücke zum Regenbogen schlagen“, gibt er Einblick in die Überlegungen. „Dabei ist nicht das Naturphänomen gemeint, sondern die Vielfalt: die Vielfalt der Nationen, der Kulturen und der Religionen.“ Gemeinsam mit den Schülern der Klasse 10.2 der Gesamtschule wurde unter Federführung der Pädagogin die Idee der Regenbogentreppe umgesetzt. Lob bekam diese Innovation nicht nur in der lokalen Presse, auch die Kommentare in den Sozialen Medien waren durchweg positiv für dieses großartige Projekt. „Es gab Vorbilder in anderen Städten. Da dachten wir, dass wir das auch können“, erklärt die Mendenerin, die bis auf die Zeit im Studium in Essen nie aus ihrer Heimatstadt wegwollte („Wozu, mir gefällt‘s hier“). Ein großes Statement schließlich lernen Schüler aus mehr als 40 Nationen an der GSM.

Mit Gockel Matthias Eggers (Mitte), dem Vorgänger, hatte Lara Beckmann mal losen Kontakt beim Heimatpreis. Dass sie mal Henne wird, hatte sie nicht erwartet: „Ich dachte, es werden nur Politiker nominiert.“ Foto: Peter Benedickt / WP Menden

Im realen Leben gibt es immer Neider

Leider gibt es aber im realen Leben immer Neider, so auch hier. Schmierereien sorgten wiederholt für Ärger und Unverständnis. „Mit uns nicht“, reagierten die Beteiligten verärgert, trotzdem mit einer Menge Motivation. Also erneut ans Werk, erneut beschmiert, erneut gemalt, mit Wut im Bauch gabs die klare Ansage: „Wir lassen nicht locker.“

Ich dachte, ihr nehmt nur Politiker Lara Beckmann - Kommende MKG-Henne

„Diese Hartnäckigkeit, dies nicht aufgeben, haben wir bewundert. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, eigentlich wäre dies etwas für unsere Prinzessin, was nicht ist, kann noch werden, jetzt aber erst einmal die Henne“, wurden im Vorstand schnell weitreichende Überlegungen angestellt.

Jetzt ist der Pulsschlag wieder normal Lara Beckmann - Lehrerin an der Gesamtschule Menden

Denn dann geschah zusätzlich etwas Außergewöhnliches: Der Stadtrat hörte von dem Missstand und gleich drei Fraktionen sahen sich dazu aufgerufen, die Treppe wieder in den Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Drei Parteien unter einem Hut, gemeinsam an einem Strang ziehen, in eine Richtung. „Wer dies zustande bringt, der hat die Auszeichnung zur ‚Henne‘ mehr als verdient“, so Jörg Spiekermann.

Wohl wissend, dass sich das neue Federvieh nicht nur auf diese Aktion reduzieren lässt. 2020 war Lara Beckmann federführend beim Proben, Einstudieren und Verfilmen des Liedes „Jerusalem“ mit ihren Schülern der Gesamtschule, sie engagiert sich zudem beim Seniorenwunschbaum.

Einige „Küken“ wollen ihre Henne live erleben

„Ich habe natürlich von dieser Figur gehört, dachte, ihr nehmt nur Politiker“, war die Lehrerin von der Gesamtschule in Menden überrascht, dass die Wahl auf sie fiel. „Ist das euer Ernst?“, fragte sie erstaunt, als der Anruf kam. Kurioserweise hatte sie kurz vorher mit Kolleginnen ein Gespräch, dass die Regenbogentreppe doch ein wunderbares Motiv für einen Umzugswagen am Tulpensonntag wäre. „Haben die die Teilnahme schon angeleiert?“ wäre ihr durch den Kopf geschossen. Zuerst stellte sich Panik ein, wegen der Rede. Dann, weil ihr Ehemann Nico ankündigte, Urlaub zu nehmen, um Rosenmontag vor Ort zu sein. Und schließlich, weil einige ihrer „Küken“, sprich Schüler, auf alle Fälle ihren Auftritt live verfolgen wollen. „Jetzt ist der Pulsschlag wieder normal, es sollte als Deutschlehrerin doch gelingen, die Leute bei der Närrischen Ratssitzung für ein paar Minuten zu unterhalten.“ Um dann nachzufragen: „Was wird denn da so gesagt, wie lange muss ich reden?“

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche / Foto:

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

Ihren Vorgänger Matthias Eggers kennt sie flüchtig: Matthias Eggers hielt seine Antrittsrede als Gockel des Jahres. Foto: Thomas Nitsche

„Beim Heimatpreis sind wir uns schon mal begegnet.“

Eine ihrer Ideen stieß bei den MKG-Verantwortlichen schon auf offene Ohren: „Wir möchten gern an der Schule einmal den Karneval in den Sommer holen, einen Karneval der Kulturen mit den Schülern feiern. Da wäre es doch fantastisch, wenn die Profis Zeit für uns hätten.“ Jörg Spiekermann und Michael Fringes zeigten sich nicht abgeneigt: „Wir haben ein Sommerfest, wenn wir einen gemeinsamen Termin finden….“

Schon am Samstag bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus will Lara Beckmann wieder ihr Engagement für Vielfalt zeigen und hofft, dass zahlreiche Menschen in Menden die Möglichkeit nutzen, um ein Zeichen für die Demokratie zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden