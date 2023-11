Mendens Karnevalisten sind topfit für die tollen Tage

Menden Ausverkaufte Wilhelmshöhe, tolle Stimmung, viele Lacher: Die Prinzenproklamation der Mendener Karnevalisten wird zum Kracher.

Zu einem knallbunten Reigen aus Musik und Tanz, Witz und Akrobatik gerät am Samstagabend die Proklamation der närrischen Mendener Prinzenpaare auf der Wilhelmshöhe. Die neuen Majestäten sind das Prinzenpaar Stefan III und Silke I (Valera). Kinderprinzen sind Hannes I (Vieler) und Viktoria II (Tremblau). Zum zweiten Mal wird die Proklamation vorgenommen von Bürgermeister Dr. Roland Schröder, und der lässt es sich angesichts des Hackerangriffs auf das Rathaus nicht nehmen, ein paar Beamtenwitze zu reißen. So sei der Cyber-Angriff nicht aus Russland gekommen, sondern aus „Bürokratien“. Schröder berichtet vor dem mit 570 Gästen ausverkauften Saal auch, es sei geplant gewesen, im Rathaus neue Holzmöbel anzuschaffen. Doch das wurde fallengelassen, sonst hätten sich die Beamten unliebsame Konkurrenz ins Haus geholt: „Denn Holz arbeitet!“

Klein, aber oho: Die kleinsten Akteure der MKG erhalten großen Applaus. Foto: Thomas Nitsche / WP

Feierabend-Hit im Rathaus: „Wake me up, before you gogo“

Im Rathaus gebe es jetzt mit dem Personalrat abgestimmte Pläne, den Tag der Arbeit am 1. Mai für die Beamten abzuschaffen. Dieser Tag solle in Menden ersetzt werden durch den „Siebenschläfertag“. Und weil nach dem Hacker-Attacke ohnehin keine Bürger mehr ins Rathaus kommen, habe man sich mit dem Personalrat verständigt: Zum Feierabend um 16 Uhr erklingt jetzt täglich der neue Rathaus-Hit: „Wake me up before you go go!“ (Weck mich, bevor du gehst!)

Auch Kinderprinzenpaar Hannes und Viktoria knöpft sich das Rathaus vor

Das Kinderprinzenpaar Hannes I und Viktoria II übt seinerseits Kritik am Rathaus. „Als wir mit unserer Klasse beim Bürgermeister waren, gab’s weder Kakao noch Kuchen!“ Das will das junge Regentenpaar jetzt ändern und selber die Regie im Rathaus übernehmen. „Wenn wir uns jetzt alle zusammentun, werden eure Lachmuskeln nicht mehr ruh’n“, lautet der Slogan von Hannes und Viktoria für ihre Session.

Mitreißend: Das Fanfaren-Corps Lendringsen räumt bei zwei Auftritten richtig ab. Foto: Thomas Nitsche / WP

Baustellen, Ärzte- und Kindermangel: Prinzenpaar spießt Probleme auf

Auch das neue Prinzenpaar Stefan III und Silke I lässt kein gutes Jahr am Team von Bürgermeister Roland Schröder. Das Prinzenpaar fängt bei den Baustellen an, durch die man nicht mehr weiter kann: „Die Durchfahrt bleibt uns oft verwehrt. Und ist mal etwas nicht gesperrt, dann erleidest du den Rüttel-Schock. Jetzt fahren alle Unimog! Wo muss sogar der Notarzt wenden? Das gibt es nur bei uns in Menden.“ Auch um fehlende Mediziner zu locken, haben Stefan III und Silke I einen Tipp: „Zahlt einfach mit reichlich Flocken!“ Auch den KIndermangel lösen sie: „Da wird Karneval uns nützen! Da heißt es Bützen, Bützen, Bützen! Wo braucht man wirklich heiße Lenden? Natürlich nur bei uns in Menden!“

Karneval ist Tanz: Alle Abteilungen der „dance energy“ der MKG kommen auf der Bühne der Wilhelmshöhe zum Zug. Foto: Thomas Nitsche / WP

Vorm Auftritt müssen alle nochmal Pipi: Großer Lacher für die Kleinsten

Doch den allerersten Lacher des Abends liefern die kleinsten MKG-Akteure: Die niedlichen Turmflöhe sind von Moderator Jörg Spiekermann angesagt, sie kommen aber noch nicht auf die Bühne: Die Drei- bis Fünfjährigen müssen vor lauter Aufregung alle noch Pipi – das Publikum feiert sie dafür. Akrobatische Glanzlichter setzen Kathi und Laura als Solomariechen, das Fanfaren-Corps Lendringsen lässt den Saal abgehen, die Senatoren bringen mit „Nur aus Menden“ alles auf die Beine. Das Duett „Et Zweijestirn“ glänzt mit politischen Juxliedern zur Gitarre, das Männerballett der Pömpelgarde tanzt zum Schreien, Kabarettist Helmut Sanftenschneider textet Kreuzfahrtsongs um. Dazwischen sind die Ensembles der Mendener „dance energy“ ein Augenschmaus, für den Tusch sorgt regelmäßig die Band „Top Spin“.

Bürgermeister Roland Schröder ist Laudator und erster Gratulant für die frisch proklamierten Prinzenpaare. Foto: Thomas Nitsche / WP

Kurz und gut: Die MKG ist bereit. Die tollen Tage können kommen!

