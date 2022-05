Mendens neues Brauchtum: „Der Große Dinggang“ ist wieder da!

Menden. In Menden etabliert sich ein vielbeachtetes Festival der komischen Lyrik: „Der Große Dinggang“. Diesmal gesucht: das beste Lebensmittelgedicht.

„Der große Dinggang“ als bundesweit beachteter Preis für komische Lyrik wird nach 2017 und 2019 am 28. Mai erst zum dritten Mal verliehen – und zwar in Menden, das sich dank der „Katastrophen Kultur“ als Ausrichter bundesweit mehr und mehr einen Namen in diesem Genre macht. Wie bei den ersten Malen werden im Zimmertheater Scaramouche am Hallenbad ein Jury- und ein Publikumspreis vergeben. Hinzu kommt diesmal jedoch der „Zimtfragment“-Sonderpreis der Arno-Schmidt-Stiftung – für das beste lustige Lebensmittelgedicht.

Am Freitag, 27. Mai, wird die Jury ihre letzte Sitzung öffentlich abhalten – für Kenner ein Garant für einen amüsanten Abend und ein absolutes Muss. In der Endrunden-Lesung am Samstag, 28. Mai, lesen die ausgewählten Autorinnen und Autoren erst um den Publikumspreis, den „kleinen dinggang“. Danach kürt und ehrt die Jury den Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin.

Viel zu lesen für die Juroren Gsella, Stegemann, Maintz und Neuhaus

Die Jury setzt sich aus Expertinnen und Experten auf dem Feld der Komischen Lyrik zusammen: Corinna Stegemann ist Autorin und frühere Wahrheit-Redakteurin der TAZ, Christian Maintz ist Autor, Herausgeber und Dozent, Thomas Gsella ist Autor und früherer Titanic-Chefredakteur, Peter P. Neuhaus ist Autor und Theatermacher. Sie alle bekamen seit Ende Februar reichlich Einsendungen zu lesen.

Zwei Gesichter eines Kunstpreises: Die Mendener Kulturkatastrophen Janine Bauer und Peter P. Neuhaus, hier gefilmt als Lieferantin und Sicherheitsmann beim Anliefern der Bewerbertexte für den Großen Dinggang 2019 an die Juroren. Auch am kommenden Freitagabend soll es im Scaramouche wieder eine Kurzfilm-Überraschung wie diese geben. Foto: Christian Fischer / KK

Mit Peter P. Neuhaus als Lokalmatadoren sprach die WP Menden darüber, wie „Der Große Dinggang“ Autorinnen und Autoren ermuntert, unterstützt und zusammenbringt. Peter P. Neuhaus ist Mendener, 56 Jahre jung und immer noch ledig. Er zählt zu den Initiatoren und Organisatoren des „Großen Dinggangs“. Der bundesweite Literaten-Wettstreit in Menden rund um die komische Lyrik ist nicht ganz ernst gemeint – und zugleich aber doch. Der Preis hat sich in einschlägigen Kreisen nach gerade zwei Veranstaltungen 2017 und 2019 den Rang eines Reime-Oscars erworben. Und in Menden, davon zeigt sich Peter P. Neuhaus überzeugt, zählt der „Dinggang“ nach Premiere und Fortsetzung ohnehin längst als Tradition. Mit der dritten Auflage werde man jetzt endgültig in die erste Liga aufsteigen: ins Mendener Brauchtum. Also dorthin, wo die Schützenfeste spielen, der Karneval oder die Kreuztracht – die laut Neuhaus „seit mehr als 300 Jahren ein Magnet für alle katholischen It-Girls und -Boys von nah und fern“ ist. Der Mendener Verein Katastrophenkultur, dem Neuhaus seit vielen Jahren angehört, wachse mit dem Dinggang nun logischerweise seinerseits „endgültig in die lokale Poahlbürger-Gesellschaft hinein“. Schließlich mache sie Menden zum lyrischen Zentrum des Sauerlandes. Mit Peter P. Neuhaus sprach WP-Redaktionsleiter Thomas Hagemann.

Herr Neuhaus, wir leben nicht gerade in lustigen Zeiten. Wo und wie kann, darf und soll komische Lyrik angesichts des Ukraine-Krieges Wirkungen entfalten?

Peter P. Neuhaus: Es geht niemals darum, über das Leid, den Schmerz und den Tod in der Ukraine lustige Gedichte zu machen. Sehr wohl geht das aber über die Situationen und Haltungen dazu. Wenn Putin von einer „militärischen Sonderoperation“ fabuliert, kann man daraus etwas machen. Überhaupt: Zu Despoten, Tod und Krieg kann und muss man etwas machen. Aus ihrem Weltmachtstreben kann man etwas machen, und dann voll auf die Zwölf! Aber niemals kann man sich über Opfer lustig machen. Da gibt’s nur Empathie. Für meine Begriffe gilt ohnehin, dass unsere Art der Aufklärung nur nach oben tritt. Nach oben immer, nach unten nie. Glossen über Leute, die mit ihren Kindern in Kellern sitzen, gehen für uns nicht. Aber über Leute, die offene Briefe zur Lage an den Kanzler schreiben, das geht sehr gut.

Kommt die Ukraine in den Dinggang-Gedichten diesmal überhaupt vor?

Wir hatten den Abgabeschluss für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer lange vorher auf Ende Februar festgelegt. Das war dann gerade vier Tage nach Kriegsbeginn. Zum Krieg selbst kann es daher nichts geben. Die meisten unserer Einsenderinnen und Einsender sind ja keine Profis, und es sind ausdrücklich auch Werke zugelassen, die schon länger ein unveröffentlichtes Dasein in der Schublade gefristet haben.

Worin liegt der Unterschied zwischen komischer Lyrik und der Comedy, die zum Beispiel auf Poetry Slams zu hören ist?

Wir stehen eher auf der Kabarettseite, weil komische Lyrik auf reale Verhältnisse abhebt, auch auf Machtverhältnisse. Ob Tomate auf ein Käsebrot gehört, darüber macht sich die Comedy Gedanken. Bei uns ist es eher die Frage, warum Frauen immer noch schlechter bezahlt werden als Männer. Vielleicht kann man sagen: Die einen bestätigen die Verhältnisse eher, die anderen hinterfragen. Nebenher machen wir mit dem Dinggang eine Kunstform sichtbar, die es seit dem Mittelalter gibt. Die Grenzen sind aber fließend. Auch bei uns gibt’s völlig abgedrehte Nonsens-Gedichte.

Sie waren wieder Jury-Mitglied. Welche Kriterien legt ihr da an?

Erstens muss es lustig sein! Und zweitens: Man sollte nach dem Lesen des Gedichts nicht doofer sein als vorher.

Ginge das denn überhaupt?

Klar ginge das. Wer einen Song wie „Zehn nackte Friseusen“ gehört hat, ist danach definitiv doofer als vorher. Für uns gilt: Schlauer werden mit Unterhaltung! (lacht)

Was hat es denn mit diesem seltsamen neuen Preis auf sich?

Also, erstmal sind wir mächtig stolz darauf, dass die Arno-Schmidt-Stiftung sich dafür engagiert und in diesem Jahr den ,Zimtfragment-Sonderpreis’ für das beste lustige Lebensmittelgedicht stiftet. Das zeigt, wo der Dinggang überall angelandet ist. Susanne Fischer aus dem Vorstand der Stiftung war sofort angetan. Arno Schmidt war ein großer Schriftsteller, kein Lyriker, aber er hat mal ein Gedicht über Zimt geschrieben. So kam es zu der Idee.

Das zweite große Thema unserer Tage ist und bleibt Corona.

Ja, und deshalb bitten wir unsere Zuschauer im Scaramouche auch, an beiden Abenden Maske zu tragen. Wir wollen, dass sich alle sicher fühlen.

Warum eigentlich zwei Abende?

Zum einen ist es das Brauchtum, die hatten wir beim Dinggang schon immer. Der erste Abend ist eine Jury-Lesung, moderiert von Janine Bauer, und es gibt auch wieder eine Film-Überraschung. Der Samstag ist dann – ja, Hollywood auf hohem literarischen Niveau, denn das repräsentieren unsere Preisträger durch die Bank. Ohnehin ist der Dinggang etwas ganz Besonderes, das man eher in Berlin erwarten würde als in Menden. Und die Leute erleben das Live-Lesen, miteinander, gegeneinander, und haben jede Menge Spaß. Das erwischt die Zehnjährigen in uns.

Infos: Zur Preisverleihung soll eine Anthologie mit den Wettbewerbs-Beiträgen der fünf Endrunden-Teilnehmer erscheinen. Tickets für 16,50 Euro (ermäßigt 5 Euro) sind noch in allen Pro-Ticket-Vorverkaufsstellen oder online bei www.proticket.de erhältlich.



