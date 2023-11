Mendens Schüler sammeln Lebensmittel für bedürftige Familien

Menden Die erfolgreiche Aktion mit dem SKFM wird wiederholt. Auch Spendengelder helfen dem sozial engagierten Verein.

Gute Nachrichten für alle bedürftigen Familien in Menden: Auch in diesem Jahr sammeln Schülerinnen und Schüler wieder haltbare Lebensmittel, die dann über den Sozialmarkt „De Cent“ abgegeben werden. „Wir sind auf diese Lebensmittel angewiesen. Natürlich haben wir unsere Märkte, die wir regelmäßig anfahren, aber die Lagerhaltung ist inzwischen so, dass kaum noch Lebensmittel übrig bleiben“, sagt Franz Daniel. Er ist Vorsitzender des SKFM Menden, der den Sozialladen betreibt.

Es ist toll, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Familien auch in diesem Jahr wieder sozial engagieren. SKFM-Vorsitzender Franz Daniel

Daher freue es ihn besonders, dass die zuletzt so erfolgreiche Sammel-Aktion an den Mendener Schulen auch in diesem Jahr wieder durchgeführt wird. „Es ist toll, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Familien auch in diesem Jahr wieder sozial engagieren“, sagt Daniel. Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel wie H-Milch, Nudeln, Reis, aber auch Konserven, Kaffee, Tee, Öl, Margarine und Konfitüre.

Hunderte Familien nutzen günstige Einkaufsmöglichkeit

Für all diese Dinge fehlt immer mehr Menschen das Geld. „Es gibt aktuell etwa 800 Berechtigte, die mit Ausweisen bei uns einkaufen können“, sagt Franz Daniel. Er geht von 400 bis 500 Familien aus, die die Angebote regelmäßig nutzen. „Rechnet man das mal vier, dann kann man sich vorstellen, wie viele Menschen wir mit diesem Angebot erreichen“, sagt der SKFM-Chef. Um die Schulen zu unterstützen, hat der SKFM Flyer in großer Stückzahl drucken lassen, die an den Schulen verteilt werden oder schon verteilt worden sind.

Helfen können aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler. Der SKFM freut sich auch über weitere Sach-, aber vor allem auch Geldspenden. „Wenn wir Geld zur Verfügung gestellt bekommen, kaufen wir davon selbst haltbare Lebensmittel. Das hat den Vorteil, dass wir dann das besorgen, was wirklich gebraucht wird“, erläutert Franz Daniel. Spenden können auf das Konto des SKFM Menden mit der IBAN DE81 4455 1210 1800 0021 54 überwiesen werden.

