Mendens Tattoostudio muss coronabedingt umziehen

Menden. In der Kolpingstraße in Menden wird wieder gearbeitet. Allerdings unter strengen Auflagen. Doch das Studio muss trotz Wiedereröffnung umziehen.

Die Tür zum Tattoostudio Bognar in der Kolpingstraße 3 ist geschlossen. Draußen hängt ein Schild, das darauf hinweist, den Inhaber Daniel Bognar telefonisch zu kontaktieren. Denn Termine sind aufgrund von Corona nur noch nach Vereinbarung möglich. „Dadurch fehlt uns natürlich die Laufkundschaft“, sagt Daniel. Und die Folgen machen sich schon jetzt bemerkbar: „Mitte September werden wir umziehen, ich habe alles durchgerechnet und das ist einfach sicherer“, sagt der Inhaber.

Sorge um wirtschaftliche Lage

Zum Leid seiner Kunden, betont Daniel Bognar, werde er am 15. September dann in der Hauptstraße in Mendens Innenstadt anzutreffen sein. „Ich mache mir einfach Sorgen um die wirtschaftliche Lage“, bedauert er. Die Angst vor einer zweiten Welle und einer daraus resultierenden Schließung ist zu groß. In der Hauptstraße habe er eine Räumlichkeit gefunden, durch die er monatlich an die 700 Euro spare.

Und das sei wichtig: „Wir haben zwar unsere Stammkunden, aber man hat einfach diese Ungewissheit, man weiß eben nicht was noch kommen wird.“ Die Entscheidung falle ihm keineswegs leicht, doch letztendlich blieb ihm kaum etwas anderes übrig. „Die Unkosten mit dem Studio hier sind in dieser Zeit einfach zu hoch.“ Hätte Bognar nun nicht die Reißleine für das Studio an der Kolpingstraße gezogen, wäre er noch ein weiteres Jahr an den Mietvertrag gebunden, ein weiterer Grund dafür, dass die Entscheidung schnell fallen musste.

Zusätzliche Atemschutzmaske

Bis zum 15. September können Kunden wie gewohnt ins Tattoostudio kommen, allerdings eben nur mit Termin. Seit dem 25. Mai dürfen Daniel Bognar und Kollege Adem Ari wieder ihrer Arbeit nachgehen. Zunächst musste für eine Plexiglas-Scheibe gesorgt werden und dann sind da noch die Masken. Daniel trägt im Studio eine besondere Schutzmaske: Eine durchsichtige Plastikhaube bedeckt sein gesamtes Gesicht, darunter trägt er noch eine Schutzbrille. „Wenn ich Kunden im Gesicht tätowiere oder pierce, trage ich noch eine zusätzliche Atemschutzmaske“, erklärt er.

Die Kunden müssen während des gesamten Aufenthalts eine Maske tragen und auch beim Eintreten muss sich „selbstverständlich“ jeder die Hände desinfizieren. „Außerdem bekommen sie zusätzlich eine Art Kunststoffschürze umgelegt.“ Dabei komme es allerdings darauf an, welche Körperstellen tätowiert oder gepierct werden sollen.

Weitere 20 Jahre geplant

„Wir haben Glück mit den Räumlichkeiten, ein Raum war hier noch frei. Daher habe ich nun zwei Tattoo-Kabinen und eine Piercing-Kabine.“ Allerdings darf immer nur ein Kunde bedient werden. Daher auch die Termin-Absprache. Die Kunden seien ihm trotz Corona-Krise weiter treu geblieben. „Die sind eigentlich alle normal, haben wenig Angst, allerdings erkenne ich manche gar nicht mit ihrer Maske“, sagt er und lacht. Nach und nach, so heißt es, trudeln alle wieder ein.

Der Tätowierer kann sich im Moment noch nicht vorstellen, dass zeitnah alles wieder normal sein wird. „Als Geschäftsmann hat man natürlich Angst, das Risiko ist einfach sehr groß.“ Rund zweieinhalb Monate lang hatte das Studio komplett geschlossen. Nun hoffen Daniel und auch Kollege Adem, dass wieder ein wenig Routine und Normalität einkehrt, wenn auch auf einem sehr anderem Weg als vorher. „Ich mache das hier ja schon 20 Jahre und möchte auch noch weitere zwanzig für meine Kunden am Start sein.“

Daher denke er, dass die Entscheidung für den geplanten Umzugs definitiv die richtige war und hoffe, dass auch seine Stamm- sowie Neukunden das so sehen werden.

>>>INFO:

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am 18. Mai entschieden, dass ab dem 20. Mai nicht nur Freibäder wieder ihren Betrieb aufnehmen dürfen, sondern auch Piercing- und Tattoostudios.

Das Studio Bognar hat aus organisatorischen Gründen allerdings erst wieder seit dem 25. Mai geöffnet.

Für die körperbezogenen Dienstleistungen gibt es vom Land NRW eine überarbeitete Fassung des Hygiene und Infektionsstandard.

Für Termine im Tattoostudio in der Kolpingstraße 3 können Kunden Daniel Bognar kontaktieren: 02372/176622 oder 0176/43425903.