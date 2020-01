Mendens Vereine erhalten vom ZfA deutlich mehr für Altpapier

Ob Kolpingsfamilie oder Fußballer: Zahlreiche Vereine und Institutionen sammeln in Menden Altpapier über die sogenannten Straßensammlungen, um damit dringend benötigte Zusatzerlöse zu erzielen. Für alle Vereine las sich deshalb am Donnerstag die kleine Meldung der Mendener Stadtverwaltung höchst erfreulich: Der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) – also der Städteverbund für Müllabfuhr und Wertstoffe, zu dem auch Menden zählt – gewährt im ersten Vierteljahr 2020 jetzt einen fast doppelt so hohen Zuschuss pro Tonne Altpapier als bisher: Statt zuletzt 10 Euro gibt es 19,15 Euro.

Mehr Papier auf dem deutschen Markt sorgte für den Preissturz

Der Hintergrund dieser kräftigen Erhöhung ist laut ZfA-Geschäftsführer Gerd Meininghaus allerdings weniger erfreulich. Denn der ZfA-Zuschuss ist nur der eine Teil des Altpapier-Erlöses für die Vereine. Den anderen, größeren Teil gibt’s vom Verwerter. Das kann für Menden zum Beispiel der Entsorger Lobbe sein, der im Auftrag des ZfA auch die Mülltonnen leert.

Menden Sammelplätze für die Container oft vermüllt Zuletzt im Jahr 2008 lehnte der Mendener Stadtrat die Einführung von „Blauen Tonnen“ fürs Altpapier anstelle der Container-Lösung ab. Ein steter Quell für Ärger bleibt seither die Vermüllung der Wertstoff-Sammelplätze, auf denen auch die Papiercontainer stehen. Eine Überwachung der Containerplätze lehnt die Stadt aber ab. Ein Sicherheitsdienst dafür wäre so teuer, dass er sich spürbar auf die Müllgebühren auswirken würde, und für das Ordnungsamt wäre eine umfassende Überwachung nicht zu leisten. Letztendlich sei die regelmäßige Reinigung damit günstiger. Es bleibe der Appell an die Bürger, Müll nicht wild zu entsorgen, auch nicht auf Containerplätzen.

Bei allen Vermarktern jedoch gab es beim Altpapier seit Ende 2018 einen regelrechten Preissturz. Erhielt ein Verein damals noch um die 50 Euro pro Tonne, so sind es heute gerade noch etwa 20. Hier wirken sich globale Veränderungen aus: Seit 2019 darf Altpapier aus Deutschland nicht mehr in den asiatischen Raum exportiert werden. Mit der Folge, dass viel mehr von diesem Recyclingstoff im Lande bleibt – und hier die Preise drückt.

Immerhin: Der ZfA lindert mit seiner Maßnahme jetzt die Verluste. Denn statt zuvor 50 Euro vom Verwerter und zehn vom Zweckverband gibt es jetzt jeweils 20. Unterm Strich bleiben den Vereinen damit, über den dicken Damen gerechnet, nur noch 40 statt 60 Euro pro Tonne. Dazu stellt Meininghaus fest, dass die Vereine und auch den Verband mit den alten Preisen besser bedient waren, denn auch der ZfA verkauft Altpapier. Insgesamt fielen in Menden 2018 rund 3000 Tonnen an Altpapier an.

Neuer oder alter Tarif: Jetzt entscheidet der Wägeschein

Unterdessen handeln manche Vereine bei ihren Annahmestellen auch höhere Preise aus. Und gerade jetzt in der Übergangzeit ist ein Hinweis der Stadt Menden wichtig: Für die Frage, ob eine Lieferung nach dem neuen oder dem alten Tarif berechnet wird, ist das Datum des Wägescheins beim Verwerter entscheidend.