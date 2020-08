Metallstange von Balkon geworfen - Mendener fast getroffen

Menden. Von einem Balkon aus wurden Gegenstände auf einen Firmenhof in Menden geworfen. Eine Metallstange verfehlte einen Mitarbeiter nur knapp.

Auf einem Firmenhof in Menden an der Hauptstraße, der auch als Aufenthaltsfläche genutzt wird, landeten am Montag, immer wieder Gegenstände.

Wie die Polizei berichtet, wurden von einem Balkon eines Nachbargebäudes aus in unterschiedlichen Intervallen Gläser und Flaschen, Steine, Kanthölzer, Porzellan, Luftpumpe und Hausrat auf den Platz geworfen. Eine Metallgewindestange schlug einen halben Meter neben einem Mitarbeiter auf.

Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung.

