Microsoft-Betrüger wollen Mendener um tausende Euro prellen

Menden/Kreis. In Lüdenscheid ging ein Mann den Betrügern sprichwörtlich auf den Leim, ein Mendener hatte dabei mehr Glück.

Glück im Unglück hat ein Mendener in der vergangenen Woche gehabt: Während ein 71-jähriger Lüdenscheider auf Computer-Betrüger hereinfiel, kam der Mendener mit dem Schrecken davon.

Der 71-jährige Lüdenscheider hatte zuvor ein neues Office-Paket gekauft und installiert. Am Abend blieb das Bild an seinem Monitor stehen und er bekam einen Hinweis, dass sich jemand telefonisch melden würde. Das brachte er mit der morgendlichen Installation in Verbindung. Tatsächlich meldete sich noch am Abend ein Mann mit englischem Akzent. Einen Tag später rief eine Frau mit asiatischem Akzent an. Der Senior gewährte ihr Zugriff auf seinen Rechner. Drei Stunden lang installierte die Frau per Fernwartung diverse Programme. Am Ende kam die Rechnung: mehrere hundert Euro für die angebliche „lebenslange Computergewährleistung“. Der Mann zahlte. Einen Tag später ging er zum örtlichen Computerservice. Der riet dringend davon ab, den Rechner noch einmal zu starten. Stattdessen solle er Anzeige bei der Polizei erstatten. Das tat der Lüdenscheider.

Ähnlich lief es bei einem 47 Jahre alten Mann aus Menden ab. Auch sein Computer wurde vorübergehend gesperrt. Der Nutzer rief die eingeblendete Nummer an. Der Mann an der Hotline forderte eine Bezahlung über Bezahl- oder Guthabenkarten. Doch der Mendener rief zunächst die Polizei. Die riet dringend von einem weiteren Kontakt ab und nahm eine Anzeige auf. Der Mendener schaltete seinen Rechner aus und brachte ihn zur Überprüfung in ein Fachgeschäft.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang weiter vor den falschen Microsoft-Hotlines.

