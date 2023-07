Die Polizei meldet einen Verkehrsunfall am Bräukerweg – hier ein Symbolbild.

Polizeibericht Mit Anhänger abgebogen: Unfall am Bräukerweg in Menden

Menden. Beim Abbiegen mit einem Anhänger kam es auf dem Bräukerweg in Menden zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Verkehrsunfall am Bräukerweg: Am Freitag, gegen 23 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger aus Sundern mit seinem Pkw und einem Anhänger den Bräukerweg aus Richtung Iserlohn kommend in Fahrtrichtung Menden.

Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines Iserlohners

Nach eigenen Angaben wollte er in Höhe von Haus Nummer 145 nach links abbiegen. Hierzu habe er zunächst den Blinker gesetzt und sei anschließend aufgrund des Anhängers ein Stück weit nach rechts auf den Seitenstreifen ausgeschert. Beim Abbiegevorgang sei es dann zu einem Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Fahrzeug eines 81-jährigen Iserlohners gekommen.

Dieser gab vor Ort an, dass der vorausfahrende Pkw mit dem Anhänger zunächst nach rechts auf den Seitenstreifen in Höhe einer Bushaltestelle gefahren sei. Da er von einem Anhaltevorgang ausgegangen sei, habe dieser an dem Fahrzeug vorbeifahren wollen.

Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro

Unvermittelt sei der Pkw mit dem Anhänger aber wieder nach links ausgeschert, wobei es anschließend zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.

Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Menden unter 02373/9099-3211 (außerhalb der Bürozeiten) oder zu den Bürozeiten unter 02373/9099-7122 zu melden.

