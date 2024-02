Mit Blaulicht unterwegs: Trinkwasser für wartende Tiger

Menden Beim Einlass zum Kostümball ist Ausdauer gefragt. Das Getränkeverbot in der Schlange sorgt für trockene Kehlen. Die Feuerwehr schafft Abhilfe.

Voll, voller, am vollsten. Der Kostümball war erneut ein großer Publikumsmagnet. Die Schlange vorm Zelt war lang, die Stimmung irgendwo zwischen Vorfreude und Verärgerung über die Wartezeit. Es zeigt sich wieder: Karneval gehört zu Menden wie der Kratzbaum zur Katze, der Gesang zum Thomas Hagemann oder die Zigarette zur Jenni Gröhlich.

Wenn die MKG ruft, dann kommen die Jecken. Doch dieses Mal war bekanntlich alles anders beim Einlass. So mussten die Getränke weg; in der Warteschlange gab es ein strenges Verbot. Doch was, wenn die Kehle auszutrocknen drohte? Die MKG hatte Trinkwasser parat – doch leider nicht genug.

Und nun? Ordnungsamtschefin Manuela Schmidt raste kurzerhand los und plünderte die Vorräte des Ordnungsamtes. Der Sixpack war den Behörden aber etwas zu mickrig. Also half die Feuerwehr aus. Mit Blaulicht rückten die Helfer in der Not an und brachten Wasserflaschen für die Tiger, Piraten und Obelixe. Was für ein Einsatz!

