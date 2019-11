Mitarbeiter nehmen Reparaturen im Hallenbad in eigene Hand

Menden. Teilweise warten die Mitarbeiter monatelang auf Ersatzteile für die in die Jahre gekommene Technik des Mendener Hallenbades.

Das Hallenbad der Hönnestadt ist inzwischen in die Jahre gekommen. Immer häufiger müssen die Mitarbeiter bei Reparaturarbeiten auf Ersatzteile warten. Besserung ist nicht in Sicht.

Mendener Hallenbad ist über 50 Jahre alt

An manchen Stellen hakt es zwischendurch auch. So seien zwei Lüftungsmotoren seit drei Monaten ausgefallen. Ersatzteile sind rar und nur umständlich zu bekommen. „Das ist das Problem eines 50 Jahre alten Hallenbades, wir laufen den Ersatzteilen hinterher“, berichtete Achim Richlik vom Team Schule und Sport nun im Sportausschuss.

Hinzu gesellte sich zuletzt ein Wasserschaden auf dem Flachdach des Gebäudes. Dadurch lösten sich Paneele. Was normalerweise eine einwöchige Schließung zu Reparaturarbeiten nach sich zieht, konnten die Hallenbad-Mitarbeiter allerdings in Eigenregie lösen. Kurzerhand hätten sie im Becken ein Gerüst aufgebaut und die Paneele ersetzt.

Verbesserte Wasserqualität

Allerdings habe sich seit dem Einbau einer automatisierten Filteranlage die Wasserqualität deutlich verbessert. Im Filter seien in der Vergangenheit erhöhte Legionellen-Werte gemessen worden, so Stadtsprecher Johannes Ehrlich. Das sei kein Problem gewesen, da im Beckenwasser nichts mehr nachgewiesen werden konnte. „Die neue Anlage steuer sich selbst und passt die Chemikalienmenge an die Zahl der Besucher im Bad an“, erklärt Ehrlich.

