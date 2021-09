Der Impfbus des Märkischen Kreises macht erneut Station in Menden – diesmal am Dienstagvormittag am Hönne-Berufskolleg.

Einladung an alle MK-Impfbus hält Dienstag von 9 bis 12 Uhr in Menden

Menden/Kreisgebiet. Wer will sich impfen lassen? Am Dienstagvormittag besteht ab 9 Uhr die Gelegenheit dazu – vor dem Hönne-Berufskolleg an der Werler Straße.

Im Impfbus des Märkischen Kreises ist am Wochenende die 4000er-Marke geknackt worden: 4.023 mobile Impfungen sind jetzt im von der MVG gestellten Bus erfolgt. In dieser Woche stehen vier weitere Termine auf dem Programm, bei denen die Bürgerinnen und Bürger auch in Menden wieder die Chance haben, sich in unmittelbarer Nähe einfach und unkompliziert gegen das Coronavirus impfen zu lassen – ohne Anmeldung und ohne Termin. Am Dienstagmorgen hält der Impfbus in Menden von 9 bis 12 Uhr am Hönne-Berufskolleg. Dieser Termin ist öffentlich, ebenso wie der am Mittwochvormittag in Plettenberg. In Schalksmühle und Halver hält der Impfbus dann am Donnerstag und Freitag, jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Geimpft werden können alle Impfwilligen ab 12 Jahre

Weiterhin gilt: Geimpft werden können alle Impfwilligen ab 12 Jahre (außer Schwangere). Es genügt, wenn ein Erziehungsberechtigter die Einwilligung unterschreibt (für Personen zwischen 12 und 15 Jahre). Jugendliche ab 16 können selbst in die Impfung einwilligen. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument, im Idealfall der Personalausweis, und – sofern vorhanden – der Impfausweis, der sonst auch neu ausgestellt wird. Das Aufklärungs-Merkblatt sowie Anamnese- und Einwilligungsbogen können vor Ort ausgefüllt werden.

Auch die beiden Impfzentren stehen noch für kurze Zeit offen

Darüber hinaus sind weiterhin Impfungen ohne Termine in den beiden Impfstellen des Kreises in Iserlohn und Lüdenscheid möglich. Die aktuellen Öffnungszeiten in dieser Woche liegen im Impfzentrum in der Lüdenscheider Schützenhalle am Loh von montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und in der Impfstelle Iserlohn im Gewerbegebiet Dröschede montags bis freitags 14 bis 19 Uhr.

In Menden am Wochenende 20 Neuinfektionen, in Balve drei

In Menden gab es am Wochenende 20 Neuinfektionen, in Balve drei. Die Inzidenz im gesamten MK liegt am Montag bei 158,8 – sie stagniert damit seit Tagen unter 160.

