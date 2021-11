MK-Impfbus in Menden: Booster-, Erst- und Zweitimpfungen

Menden/Märkischer Kreis. Der Impfbus des Märkischen Kreises macht am Dienstag, 16. November, auf dem Wochenmarkt in Menden Station. Das gilt für die Booster-Impfung.

Der Impfbus des Märkischen Kreises erhöht die Frequenz. Vier Orte werden in der neuen Woche angesteuert: Menden, Schalksmühle, Altena und Iserlohn-Letmathe. In Menden macht der Impfbus am Dienstag, 16. November, von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt vor dem Alten Rathaus Station.

9038 mobile Impfungen sind bislang im Kreis erfolgt. Und die Nachfrage im Impfbus des Märkischen Kreises nimmt deutlich zu. Deshalb werde sukzessive die Frequenz erhöht, heißt es aus der Kreisverwaltung. +++ Alles Informationen zur aktuellen Corona-Lage in Menden und dem Märkischen Kreis in unserem Newsblog +++

Booster-Impfungen im Impfbus frühestens sechs Monate nach Grundimmunisierung

Eine Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) kann frühestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen, heißt es aus der Kreisverwaltung. Der Kreis richtet sich nach der Erlasslage des Landes NRW, Auffrischungsimpfungen anzubieten, die Personen „nach Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der ersten Impfserie wünschen“. Das fleißige Team vor Ort bittet Impfwillige darum, die Unterlagen der Erst- und Zweitimpfung mitzubringen. Der MK bittet um Verständnis, dass Personen, bei denen die Zweitimpfung weniger als sechs Monate zurückliegt, am Impfbus abgewiesen werden müssen. +++ Booster-Impfung in Menden und Balve: Wer gibt mir den Boost +++

Am Impfbus weiterhin Erst- und Zweitimpfungen möglich

Selbstverständlich sind auch weiterhin Erst- und Zweitimpfungen im Impfbus möglich und gewünscht. Die Gesamtzahl der mobilen Impfungen des Märkischen Kreises, auch in dem von der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) gestellten Bus, ist auf 9.038 gestiegen. Im Fachmarktzentrum Halver erfolgten zuletzt 166 Impfungen gegen das Coronavirus – davon 152 mit dem Vakzin von Biontech und 14 mit der Einmalimpfung „Janssen“ von Johnson & Johnson. Am Impfbus in Werdohl (Wochenmarkt) folgten 201 und am Samstag in Lüdenscheid (Rosengarten) 303 Impfungen. +++ Kommt bald eine Corona-Impfstelle in Menden? +++ So laufen Booster-Impfungen im Balver Testzentrum Krumpaul +++

Nach wie vor sind die Impfungen ohne Voranmeldung und ohne Termin möglich. Die Stationen im Überblick:

Menden:Dienstag, 16. November, 9 bis 12 Uhr, Wochenmarkt (Rathausplatz)

Schalksmühle:Mittwoch, 17. November, 14 bis 17 Uhr, Rathaus (Bahnhofstraße)

Altena:Donnerstag, 18. November, 9 bis 12 Uhr, Parkplatz Küstersort

Iserlohn (Letmathe)Samstag, 20. November, 10 bis 13 Uhr, gegenüber Woolworth (Letnetti-Platz)

