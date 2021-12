MK informiert: Silvesterparty nur noch mit zehn Personen

Keine rauschenden Feste zum Jahreswechsel: Die Zahl der Teilnehmer an privaten Feiern ist ab 28. Dezember auf zehn limitiert.

Menden/Märkischer Kreis. So soll Omikron eingedämmt werden: Höchstens zehn Personen bei privaten Feiern, schärfere Maskenpflicht und 2Gplus beim Sport.

Die neue Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen tritt mit dem heutigen Dienstag in Kraft. Durch zusätzliche Maßnahmen soll die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus gebremst werden. Mit der Änderung der Verordnung werden ab dem 28. Dezember die Kontaktbeschränkungen auf immunisierte Personen ausgeweitet. Auch die Maskenpflicht wird verschärft.

Über die wesentlichen Neuerungen informiert der Märkische Kreis:

Maximal zehn Personen

Private Zusammenkünfte sind im Innen- und Außenbereich nur noch mit maximal zehn Personen zulässig, sofern alle Personen geimpft oder genesen sind.

Eine Begrenzung auf eine vorgegebene Zahl von Haushalten gibt es nicht.

Kinder bis einschließlich 13 Jahren sind hiervon ausgenommen.

Sonderregel bei Ungeimpften

Sobald eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten die strengeren Bestimmungen fort und neben dem eigenen Hausstand dürfen nur noch zwei Personen eines weiteren Hausstands teilnehmen.

Höchstens 750 Zuschauer

Überregionale Großveranstaltungen finden ohne Zuschauer statt. Für andere Veranstaltungen gelten Kapazitätsgrenzen und eine Höchstzahl von 750 Zuschauern.

2G-Plus in der Freizeit

Die 2G-Plus-Regel gilt für den Freizeitbereich: Bei der Sportausübung in Innenräumen, in Schwimmbädern und bei Wellnessangeboten können keine Masken getragen werden – hier müssen immunisierte Personen daher zukünftig zusätzlich einen aktuellen, negativen Schnelltestnachweis, der nicht älter als 24 Stunden ist, mit sich führen.

Ausweitung der Maskenpflicht

Die Maskenpflicht wird auch auf immunisierte (also geimpfte oder genesene) Personen ausgeweitet: in Innenräumen bei Veranstaltungen, Messen, Bildungsangeboten sowie auf geimpfte oder genesene Beschäftigte „bei der Berufsausübung in Innenräumen, Fahrzeugen und ähnlichem“ ab zwei Personen. Das gleiche gilt für Verkaufsgespräche.

Maske auf Veranstaltungen

Bei Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen gilt die Maskenpflicht schon ab einer Teilnehmerzahl von 750. Weitere Infos: ww.w.maerkischer-kreis.de.

