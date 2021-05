MK stellt kreiseigenes Schnelltest-Angebot Ende Mai ein

Foto: Michael May / IKZ

Das Corona-Schnelltestzentrum am Seilersee in Iserlohn bleibt nur noch bis Monatsende geöffnet.

Märkischer Kreis. Keine Corona-Schnelltests mehr ab Ende Mai an den beiden Abstichstellen des Märkischen Kreises in Iserlohn und Lüdenscheid. Das sind die Gründe.

Der Märkische Kreis hat seit Mitte März kostenlose Corona-Schnelltests an den Abstrichstellen in Lüdenscheid und Iserlohn angeboten. Das Angebot wird zum 31. Mai eingestellt, teilt der Märkische Kreis jetzt mit. Es sei inzwischen ein flächendeckendes Angebot im Kreis geschaffen worden.

Seit Mitte März sind etwa 24.000 PoC-Tests an den beiden Standorten in Iserlohn und Lüdenscheid durchgeführt worden. Während das Schnelltestangebot am 31. Mai endet, gehen die PCR-Testungen weiter.

Seit 15. März 24.000 Schnelltests in den beiden Testzentren in Iserlohn und Lüdenscheid

Bilanz nach zweieinhalb Monaten: Die Möglichkeit zur Testung ist sehr gut angenommen worden, denn die Testzentren seien zu fast 100 Prozent ausgelastet gewesen. Bis zu 500 Schnelltests sind laut Angaben des Kreises pro Tag erfolgt. An beiden Standorten waren es somit etwa 24.000 PoC-Tests seit Mitte März. Das Angebot für Schnelltests an den beiden kreiseigenen Abstrichstellen wird zum Monatsende eingestellt, die PCR-Testungen werden jedoch fortgeführt. „Wir haben ein flächendeckendes Testangebot im Märkischen Kreis geschaffen. Eine kreisweite Testabdeckung ist jetzt und in Zukunft gewährleistet“, berichtet Dennis Montag, Leiter der MK-Testzentren.

Bislang sind ca. 130 Teststellen vom Kreis „beauftragt“ worden – darunter Ärzte, Apotheker, Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie andere Leistungsanbieter. Zuletzt wurden im Durchschnitt bis zu 70.000 Tests pro Woche im Märkischen Kreis durchgeführt. Sollte die Nachfrage steigen, könnte das Angebot mit den jetzigen Teststellen in kürzester Zeit mehr als verdoppelt und im Bedarfsfall könnten auch noch weitere Teststellen zugelassen werden, heißt es aus der Kreisverwaltung.

PCR-Testungen von Kontaktpersonen weiterhin an den beiden Abstrichstellen

PCR-Testungen von Kontaktpersonen (K1) erfolgen dagegen weiterhin an den Abstrichstellen in Lüdenscheid und Iserlohn. Die Terminvereinbarungen koordiniert das Gesundheitsamt des Kreises. Weiterhin gilt: Positiv auf das Coronavirus getestete Menschen müssen sich sofort und ohne weitere Anordnung der Behörden selbständig für 14 Tage in Quarantäne begeben. Bei Vorliegen eines positiven Coronaschnelltests ist geregelt, dass die Quarantäne direkt für den positiv Getesteten sowie für die Haushaltsangehörigen gilt. Hausarzt, Gesundheitsamt und mögliche Kontaktpersonen müssen benachrichtigt und das Testergebnis mittels eines PCR-Tests bestätigt werden.

