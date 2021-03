MK-Testzentren: 320 Tests am ersten Tag - sechs positiv

Menden/Kreis. In den beiden Zentren des MK für kostenlose Schnelltests sind in der ersten Woche bereits die Hälfte der Termine vergeben. Erster Tag ausgebucht.

Mit der Einrichtung von zwei Testzentren ermöglicht der Märkische Kreis Bürgerinnen und Bürgern kostenlose Schnelltests. Im Kreisgebiet gibt es darüber hinaus viele weitere Anbieter, aktuell auch sechs in Menden (WP berichtete).

Sechs positive Tests an Tag 1

Die Schnelltest-Zentren des Märkischen Kreises an der Bahnhofsallee in Lüdenscheid und an der Seeuferstraße in Iserlohn sind laut Märkischem Kreis erfolgreich an den Start gegangen: Am ersten Tag waren alle 320 möglichen Termine an beiden Standorten ausgebucht. Bisher sind für die erste Woche rund die Hälfte der Termine vergeben – mehr als 1100. Am ersten Testtag wurden sechs Personen positiv getestet.

An den beiden Schnelltestzentren können pro Stunde je 20 Tests durchgeführt werden – macht 160 pro Tag. Termine sind zwischen 8 und 16 Uhr verfügbar. Fällt ein Test positiv aus, kann direkt vor Ort ein PCR-Test zur Bestätigung durchgeführt werden.

Beim Gesundheitsamt melden

Neben den zwei Testzentren des Kreises hat das Gesundheitsamt des Kreises bisher 49 Anbieter akkreditieren können. Pro Woche kann jeder Bürgerin und jeder Bürger einen kostenlosen Schnelltest wahrnehmen. Interessierte Anbieter können sich weiterhin für die Akkreditierung beim Kreisgesundheitsamt melden: testzentren@maerkischer-kreis.de. Terminvereinbarung für die Testzentren des Kreises und eine Übersicht über alle Anbieter: www.t1p.de/SchnelltestMK.

Für Hilfestellung steht die Telefonzentrale des Kreises zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung, und zwar unter 02351/96660. Terminbuchungen über diese Nummer sind nicht möglich.

