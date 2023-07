MK verbietet Entnahme von Wasser aus Flüssen und Seen

Die Hönne: Noch vor knapp drei Wochen stand sie 1,60 Meter hoch, derzeit ist sie an vielen Stellen nur noch ein Rinnsal. Wasserentnahmen sind auch in Menden ab sofort streng verboten.

Menden/Märkischer Kreis. Wegen stark gefallener Pegelstände verbietet der Kreis ab sofort die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Seen. Was man dazu wissen muss.

Ab sofort ist es strikt verboten, aus Flüssen und Seen in Menden, Balve und dem gesamten Märkischen Kreis Wasser zu entnehmen. Denn Hitze und Trockenheit machen sich auch an Bächen, Flüssen und Seen im Märkischen Kreis bemerkbar, begründet die Kreisverwaltung als Untere Wasserbehörde das Verbot. Die Wasserstände sinken deutlich, daher wurde jetzt die Allgemeinverfügung für ein Wasserentnahmeverbot im Kreisgebiet erlassen.

Regnerisches Frühjahr trügt: Untere Bodenschichten blieben trocken

Das vermeintlich regnerische Frühjahr trüge, erklärt der Kreis weiter. Die Feuchtigkeit sei längst nicht bis in untere Bodenschichten gelangt. Neben der jetzigen andauernden Trockenheit werde der Zustand durch den konstanten Wassermangel der vergangenen Jahre noch verstärkt. „Grundwasserbestände haben sich unabhängig vom Regen im Frühjahr nicht ausreichend erholt.“

Einzelne Gewässer im Märkischen Kreis drohen gänzlich trockenzufallen

Die Folge: Der Wasserabfluss bei der überwiegenden Anzahl der oberirdischen Gewässer im Märkischen Kreis liegt bereits im Bereich des mittleren Niedrigwassers (der in einem durchschnittlichen Jahr zu erwartende, niedrigste Wasserstand) oder sogar darunter. Einzelne Gewässer drohen bereits trockenzufallen – die Hönne in Menden liegt nur noch knapp oberhalb von 20 Zentimetern. Kurze Regengüsse wie bei einem Gewitter bringen laut dem MK keine nachhaltige Wende. Sie können den Boden nicht flächendeckend mit genügend Wasser versorgen und helfen nicht bei der Grundwasser-Neubildung. Doch Gewässerhaushalt und Tierarten seien zu schützen.

Auch Tiere und Pflanzen von der Dürre „nachhaltig beeinträchtigt“

Der Lebensraum für die darin lebenden Organismen und Pflanzen werde „nachhaltig beeinträchtigt“, und das Abpumpen oder Entnehmen von Wasser verstärkten den Zustand. Gewässer seien nicht nur Lebensraum für viele Amphibien, Fisch- und Insektenarten, sondern auch überlebensnotwendig für den Bestand vieler an Land lebender Tierarten. Daher besteht die Gefahr einer massiven Störung der Gewässerökologie und des Wasserhaushalts sowie einer nachhaltigen und weitreichenden Schädigung der Lebensräume von Tiere und Pflanzen.

Allgemeinverfügung gilt ab sofort und bis Ende November – vorläufig

Die Allgemeinverfügung tritt ab dem 13. Juli in Kraft und gilt zunächst bis zum 30. November dieses Jahres. Eine Verlängerung oder eine Aufhebung ist möglich und wird gegebenenfalls rechtzeitig bekannt gegeben. Verboten ist demnach die Entnahme von Wasser aus oberirdischen Fließgewässern (Flüsse, Bäche) mittels fahrbarer Behältnisse, Pump- oder Saugvorrichtungen. Aufgrund derselben Verfügung der Bezirksregierung Arnsberg für Ruhr und Lenne vom 9. Juli gilt das Verbot somit an allen Oberflächengewässern im Kreis. Ausgenommen sind nur das Schöpfen mit Handgefäßen und das Tränken von Vieh über an Gewässern angelegten Tränken. Auch bei erlaubten Nutzungen wie Grundwasserbrunnen in der Landwirtschaft sei aber ein sparsamer Umgang dringend geboten. Zugelassene Benutzungen (Erlaubnisse, Bewilligung, alte Rechte) sind ebenfalls nicht tangiert.

Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zur Höhe von 50.000 Euro

Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu einer Höhe von 50.000 Euro. Der Märkische Kreis appelliert an das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger. Und ruft zum Beispiel dazu auf, Regentonnen statt elektrischer Pumpen zur Gartenbewässerung zu nutzen.

