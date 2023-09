MKG: Das sind die Änderungen für die Session 2023/2024

Der Mendener Hoppeditz erwacht auch 2023 wieder – diesmal aber an einem neuen Ort. 2022 wurde noch am Mühlengraben gefeiert (Foto).

Menden. Die MKG Kornblumenblau bereitet sich auf eine der kürzesten Sessionen vor. Die Termine stehen fest – es sind aber einige Änderungen geplant.

Die neue Karnevalssession steht vor der Tür. Es wird eine der kürzesten Sessionen werden, denn Veilchendienstag ist bereits am 13. Februar 2024. Die MKG Kornblumenblau und deren Tanzabteilung, die „dance energy“, sind bereits mit ihren Vorbereitungen für die Session 2023/2024 weit fortgeschritten. Dieses Jahr gibt es ein paar Veränderungen im Ablauf der einzelnen Veranstaltungen.

Die schönsten Fotos der Zeltparty Die schönsten Fotos der Zeltparty Hunderte Narren feiern am Weiberfastnacht im Zelt. Foto: Thomas Nitsche

Beginn ist das Hoppeditzerwachen am Samstag, 11. November, um 11.11 Uhr. Dieses findet dieses Jahr nicht am Mühlengraben, sondern auf dem „Alten Rathausplatz“, am Fuße der Vincenztreppe statt. Der Hoppeditz wird dann mit Musik, Tanz und „Glockenteichwasser“ zum Leben erweckt. Dieses Jahr wird das Hoppeditzerwachen nicht der einzige Höhepunkt sein. Die MKG Kornblumenblau wird, ähnlich wie in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf, die Prinzenpaare, also das Stadtprinzenpaar und das Kinderprinzenpaar, offiziell den Anwesenden vorstellen. Die Belegschaft des „Salsa“ wird für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.

Die Proklamation der beiden Prinzenpaare findet, wie in den letzten Jahren, bei der Prinzenproklamation am Samstag, 18. November, auf der Wilhelmshöhe statt. Beginn der Veranstaltung ist um 19.11 Uhr, Einlass ab 18.11 Uhr. Die Karten können direkt über die Homepage der MKG Kornblumenblau (https://shop.mkg-kornblumenblau.de) im Ticketshop für 18 Euro erworben werden.

Die nächste Veranstaltung ist dann die Damensitzung am Samstag, 20. Januar 2024, in der Schützenhalle „Hubertus Nord“. Die Veranstaltung beginnt um 18.11 Uhr, Einlass ist um 17.11 Uhr. Karten für dieses Event können ebenfalls über die Homepage der MKG Kornblumenblau für 20 Euro erworben werden.

Weiberfastnacht in Menden- Die Fotos aus dem Zelt Weiberfastnacht in Menden- Die Fotos aus dem Zelt Weiberfastnacht im Zelt der MKG in Menden Foto: Marketing Funkemedien

Der Zeltkarneval findet von Donnerstag, 8. Februar 2024, bis Montag, 12. Februar 2024, auf dem Parkplatz Neumarkt, direkt am neuen Rathaus statt. Für die Herrensitzung am Freitag, 9. Februar 2024, können die Karten auch schon über die Homepage der MKG Kornblumenblau für 20 Euro erworben werden.

Der Karnevalsumzug „Lindwurm“ findet am Sonntag, 11. Februar 2024, statt. Es können auch dieses Jahr wieder Einzelpersonen oder Gruppen mitgehen oder mit einem Wagen mitfahren. Interessenten werden gebeten, sich bitte per Mail an orgaleiter@mkg-kornblumenblau.de zu wenden. Die erforderlichen Unterlagen werden dann zugesandt.

