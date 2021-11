MKG Kornblumenblau: Hoppeditz erwacht bald wieder

Jörg Spiekermann (links) und Charly Edlerherr bei der stillen Hoppeditz-Verbrennung im Februar dieses Jahres. In wenigen Tagen wird der Hoppeditz zu neuem Leben erweckt.

Menden. In wenigen Tagen wird der Hoppeditz zu neuem Leben erweckt. Dann startet die Karnevalssession in Menden.

Unter dem Motto „Ob 1G, 2G oder 3G, los geht’s mit der MKG“ will die MKG Kornblumenblau die Session 2021/2022 mit allen feiern, die den Karneval und seine ausgelassene Stimmung lieben. Die Sessionseröffnung findet am 11.11. statt.

Musik, Gesang und etwas Tanz

An der Mendener Bahnhofstraße, direkt an der „Mendener Mühle“, wird der Hoppeditz am Donnerstag um 11.11 Uhr zum Leben erweckt. Mit Musik, Gesang und etwas Tanz wird der Hoppeditz aus seinem Schlaf, den er seit dem letzten Aschermittwoch hält, erweckt. Jeder, der mitfeiern möchte, ist zu der Veranstaltung unter freiem Himmel herzlich eingeladen.

+++ Michael Fringes ist neuer Präsident der MKG Kornblumenblau +++

Die Prinzenproklamation findet am 20. November auf der Mendener Wilhelmshöhe statt. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist 19.11 Uhr. Die MKG Kornblumenblau wird an diesem Abend das Geheimnis lüften, wer das Stadtprinzenpaar der Session 2021/2022 sein wird.

Karten im Ticketshop

Eingerahmt wird die Proklamation von Musik und Tanz. Die eigenen Akteure werden ihre neuen Programme und Tänze darbieten. Der Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen spielt, und die Gäste erwartet eine Comedy-Show eines Künstlers aus Herne, der es geschafft hat, dass seine eigene Show 100-mal nacheinander ausverkauft war. Karten gibt es im Ticketshop unter mkg-kornblumenblau.de (Eintrittspreis: 15 Euro). Bei dieser Veranstaltung gilt die 2G-Regel.

Die MKG Kornblumenblau hat sich entschieden, die Session 2021/2022 so normal wie möglich durchzuführen, soweit Corona dies ermöglicht.

Damensitzung und Herrensitzung

Die Damensitzung findet am 29. Januar in der Menden Arena, Industrieweg 2, statt. Der Einlass beginnt um 17 Uhr, Programmbeginn ist um 18.11 Uhr (Karte: 18 Euro).

Die Herrensitzung im Zeltkarneval (24. Februar bis 1. März) findet am 25. Februar statt. Einlass 18 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 19.11 Uhr. Die Eintrittskarte kostet 18 Euro.

Die Karten können auf der Homepage der MKG Kornblumenblau unter www.mkg-kornblumenblau.de reserviert werden. Dort finden Interessierte auch alle weiteren Hinweise. Bei allen Veranstaltungen, so betonen die Verantwortlichen der MKG Kornblumenblau, wird die dann gültige Coronaschutzverordnung beachtet.

