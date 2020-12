MKG-Senatoren verteilen Rosengrüße an Mendener Altenheime

Trotz Corona-Zwangspause kein absoluter Stillstand

In der Corona-Session gilt: Kein Zelt, kein Zug, und nicht einmal das Hoppeditz-Erwachen am Elften im Elften durfte mit Publikum stattfinden. Nur der MKG-Vorsitzende Gisbert van Gelder und Präsident „Charly“ Edlerherr waren am Teufelsturm, dem Heim der Westfälischen Fastnacht, dabei (die WP berichtete).

Die faktische Absage des Karnevals, wie ihn viele Menderinnen und Mendener seit Jahrzehnten kennen und lieben, hat bei der Karnevalsgesellschaft „Kornblumenblau“ indes nicht zum völligen Stillstand der Rechtspflege geführt. So wird gerade in vielen Abteilungen überlegt, wie man es trotz aller Einschränkungen und unter Einhaltung aller Coronaregeln noch schaffen kann, das erklärte Ziel der MKG zu erreichen: den Menschen in Menden Freude zu bereiten.

Dass an den nicht mehr ganz so tollen Tagen noch etwas zu erwarten ist, hatte Gisbert van Gelder schon beim Hoppeditz-Erwachen angedeutet.