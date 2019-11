Model und Sänger: Sebastian Arlt tritt Samstag zweimal auf

Ein eher seltenes Schauspiel wird am Samstag ab 15 Uhr im Gewoge-Mitgliederforum am Lendringser Platz zu erleben sein: Der Erste Beigeordnete der Stadtverwaltung, Sebastian Arlt, modelt in Herrenkleidung aus zweiter Hand auf einer Modenschau für den guten Zweck. Der WP verriet er, dass sein Lampenfieber schon kräftig steige: „Ich fühle mich wie vor der Einschulung. Das habe ich ja tatsächlich noch nie gemacht.“

Dafür gewonnen hatte ihn Petra Homberg von der Lendringser Inklusions-Elterngemeinschaft „Die Bieberschlümpfe“. Die Schlümpfe veranstalten die Modenschau seit Jahren, diesmal aber gemeinsam mit dem Offenen Café für Alleinerziehende, das von der Gemeinde St. Josef und der Stadt Menden getragen wird, und der Gemeinschaft Lendringser Flüchtlingsfrauen. Die Models haben eigens eine Schneiderin zum Abstecken und eine Stylistin zur Verfügung. Die Frauen kommen allesamt aus den beteiligten Gruppen.

Dann gleich zur MKG-Proklamation

Unter dem Motto „Schnäppchen machen und Gutes tun“ wollen sie gespendete, aber teils neuwertige Kleidung ins rechte Licht setzen. Weil sich Männer damit eher schwertun, fasste sich Homberg in einem Gespräch ein Herz und fragte Arlt, der spontan zusagte. Die Veranstaltung findet zum ersten mal im Gewoge-Forum statt.

Der Eintritt ist frei, die Modenschau soll bis 17 Uhr dauern. Sebastian Arlt muss danach gleich noch einmal auftreten – als Karnevalssänger im Senatorenchor der MKG auf der Wilhelmshöhe. Deren Prinzenproklamation beginnt um 19 Uhr.