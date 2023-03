Jürgen Schöneweiß und Johannes Linke bei der Monte Menden 2019. In diesem Jahr soll die Oldtimerausfahrt wieder stattfinden.

Oldtimerausfahrt „Monte Menden Classic“ geht 2023 wieder an den Start

Menden. 2019 fand die Oldtimerausfahrt zuletzt in Menden statt. Jetzt geht die „Monte Menden wieder an den Start“. Anmeldungen sind bereits möglich.

Nach drei Jahren soll in diesem Jahr die „Monte Menden Classic“ wieder an den Start gehen. Das haben die Mitglieder des Hönnetaler Automobil- und Motorradclubs (HÖAC), Ausrichter der Veranstaltung, in ihrer Versammlung festgelegt. Der Termin für die 21. „Monte Menden Classic“ steht bereits: Samstag, 26. August.

An der Oldtimerausfahrt teilnehmen können historische Automobile der Baujahre vor 1992 mit einer gültigen Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr. Die Teilnehmerzahl ist auf 90 Fahrzeuge begrenzt. Alle weiteren Informationen und Teilnahmebedingungen sind der Ausschreibung zu entnehmen, die auf der Homepage des Vereins www.hoeac.de zu finden ist.

Rallye Monte Menden Classic Rallye Monte Menden Classic An der 20. Oldtimer-Rallye Monte Menden Classic nahmen 90 Oldtimer-Freunde teil. Foto: Thomas Nitsche

Start der „Monte Menden Classic“ wird am 26. August gegen 9.30 Uhr in der Mendener Innenstadt sein, die Rückkehr wird gegen 15.30 Uhr erwartet.

Veränderungen im Vorstand des Hönnetaler Automobil- und Motorradclubs

Vorstandwahlen beim Hönnetaler Automobil- und Motorradclub (von links nach rechts): Bernd Runte, Stephanie Bathe, Hansgeorg Kruse und Ekhard Briel Foto: HÖAC

Beim Hönnetaler Automobil- und Motorradclub standen auch Vorstandswahlen an. Schatzmeister Bernd Runte ist aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden, Stephanie Bathe wurde einstimmig zu seiner Nachfolgerin gewählt. Sie übernimmt außerdem die Funktion des zweiten Vorsitzenden von Ekhard Briel, der aus dem Vorstand zurückgetreten ist. „Mit der Wahl von Stephanie haben wir zum ersten Mal eine Frau im Vorstand und gleichzeitig jemanden in Personalunion mit zwei Vorstandsfunktionen“, heißt es in einer Mitteilung des HÖAC.

