Musik mit Überraschungsfaktor: „Con Alma“ spielt in Galerie

Den „Mendener Winter“ hat die Künstlergruppe „Freiraum Gestalten“ genutzt, um sich näher vorzustellen. Nachdem am Samstag der chinesische Kalligraph Rurang Chen seine Kunst in der Galerie an der Hauptstraße 17 präsentierte, lockte am Sonntag ein musikalischer Leckerbissen. Zum wiederholten Male hatte die Künstlergruppe die Formation „Con Alma“ für eine Jazz-Matinee gewonnen. Rund zwei Dutzend Besucherinnen und Besucher ließen sich das nicht entgehen.

Jazz-Musik mit Herz und Seele

„Con Alma“ - das heißt übersetzt „mit Seele“. Und tatsächlich bewiesen Britta Höddinghaus (Saxophon, Klarinette und weitere Instrumente), Georg Neukirch (Piano) und Uwe Teinert (Bass), dass sie Musik mit Herz machen. Zu Beginn präsentierte das Trio seine Erkennungsmelodie, die zugleich den Namen dieser Formation trägt. In der Folge gab es eine bunte Mischung aus klassischen Jazz-Stücken und eher unbekannteren Werken.

„Jazz ist immer auch Improvisation“, erklärte Britta Höddinghaus und erklärte, dass sie diesen Stil genau deshalb so sehr liebt. „Musik entsteht immer in diesem einen Augenblick, sie ist jedes Mal anders.“ Wer „Con Alma“ erleben darf, bekommt also immer auch ein bisschen Überraschendes. „Wir übrigens manchmal auch“, sagts die Saxophonistin.

Passend zum windigen und teils regnerischen Wetter spielte „Con Alma“ etwa den Klassiker „Autumn leaves“ aus dem Jahr 1945. „Der gehört bei unseren Konzerten immer ins Programm“, erläuterte Britta Höddinghaus. Das Gute: Auch dieser Titel klingt immer wieder ein bisschen anders.

