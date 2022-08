Foto: Michael May

Preiserhöhung MVG: Busfahren wird ab August in Menden und MK teurer

Menden/Kreis. Busfahren in Menden und Balve ist ab August im Schnitt teurer. Das gilt für den gesamten Westfalentarif. Das sind die Preisänderungen.

Busfahren in Menden und Balve wird teurer. Ab August gelten im Westfalentarif neue Ticketpreise. Die Preise werden im Schnitt um 1,85 Prozent angehoben, heißt es in einer Mitteilung der Westfalentarif GmbH. Das betrifft auch das Gebiet der Märkischen Verkehrsgesellschaft MVG.

Die Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger hätten die Preisanpassung bereits Anfang des Jahres beschlossen – noch vor Beginn des Krieges gegen die Ukraine und dessen Folgen, wie unter anderem den massiven Anstieg der Preise für Diesel und Strom, heißt es in der Mitteilung weiter. Geschäftsführer Matthias Hehl merkt darin jedoch an, dass die aktuelle Situation für die Verkehrsunternehmen schwierig sei. „Die Preisanpassung müsste eigentlich deutlich größer sein, damit die höheren Kosten von den Unternehmen finanziert werden können“, erläutert er. Odilo Enkel, weiterer Geschäftsführer der Westfalentarif GmbH, ergänzt: „Es wird nicht einfach, das bestehende Nahverkehrsangebot ohne eine Preisanpassung auch im nächsten Jahr weiter so anbieten zu können.“

Was sich ab August ändert

Die Preise für Einzeltickets für Erwachsene erhöhen sich ab 1. August im Stadtgebiet um zehn Cent. Hier ein paar Beispiele: Das Einzelticket der Preisstufe 0M in allen Städten und Gemeinden im MK kostet neu 2,20 Euro für Erwachsene (bisher: 2,10 Euro), für Kinder wie bisher 1,20 Euro. Das Einzelticket der Preisstufe 1M (gültig im Stadtgebiet) kostet neu 3,50 Euro für Erwachsene (bisher: 3,40 Euro) und bleibt wie bisher bei 1,80 Euro für Kinder. Der Preis für die 4er-Tickets (Erwachsene) in der Preisstufe 0M steigt auf 8 Euro (bisher 7,40 Euro), in der Preisstufe 1M auf 12,70 Euro (bisher: 12,10 Euro). Das 9 Uhr-Tagesticket, Preisstufe 0M für eine Person kostet 3,50 Euro (zuvor: 3,40 Euro), für 5 Personen kostet es 6,70 Euro (zuvor: 6,50 Euro). Das 24-Stunden-Ticket, Preisstufe 0M für eine Person, kostet 5,60 Euro (bisher 5,40 Euro), Preisstufe 1M kostet 8,80 Euro (bisher 8,60 Euro). Die MVG verweist darauf, dass für Gelegenheitskunden, die nur ab und zu Bus und Bahn nutzen, die Tagestickets nach wie vor eine günstige Alternative zu Einzel- bzw. 4er-Tickets darstellen.

Im August ist indes auch noch einmal das 9-Euro-Ticket erhältlich, das bundesweit im Nahverkehr gilt. Dieses Angebot ist zeitlich befristet im Rahmen des Corona-Entlastungspakets der Bundesregierung.

Neues Job-Ticket

Das neue Job-Ticket, das bei der MVG in Vorbereitung ist, gilt für die Fahrt zur Arbeit und auch in der Freizeit. Darüber hinaus ist eine Mitnahme von Personen oder Fahrrädern zu bestimmten Zeiten inklusive. Mit einem Arbeitgeberzuschuss können Unternehmen ihren Mitarbeitenden nicht nur einen Mehrwert bieten, sie sollen von den Verkehrsunternehmen auch einen zusätzlichen Rabatt erhalten.

Bis zum 15. November gibt es den Großteil der Abos als Schnupper-Abo: Die Mindestvertragslaufzeit beträgt nur drei statt zwölf Monate.

