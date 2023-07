Nach 2019 wird endlich wieder gefeiert

Lendringsen. Eine ungewöhnlich lange Regentschaft endet beim BSV Lendringsen. Nach vier Jahren endet die Regentschaft von Udo und Manuela van Groen.

Lendringsen blickt zurück auf vier Jahre ohne Schützenfest. Nun hat das Warten ein Ende. Nach 2019 heißt es wieder Schützenfest in Lendringsen. Der Bürger-Schützenverein Lendringsen 1857 lädt alle Freunde, Mitglieder und alle Lendringser Bürger zum Schützenfest am kommenden Wochenende ein.

Freitag, 7. Juli

Der Startschuss im Festzelt auf dem Parkplatz am Sportpark fällt am Freitag um 19.30 Uhr, dort erwartet die Gäste DJ Michael mit seiner Schlagerparty.

Samstag, 8. Juli

Am Samstag findet um 13 Uhr die Schützenmesse in der Pfarrkirche St. Josef Lendringsen statt. Im Anschluss wird der König am Pfarrheim abgeholt. Die Ehrung der verstorbenen Mitglieder erfolgt um 16 Uhr am Ehrenmal. Danach geht es weiter zu der Seniorenresidenz der Gewoge, wo die beiden Musikvereine ein Ständchen für die Bewohner spielen werden. Um 17.30 Uhr folgt dann ein Großer Zapfenstreich zu Ehren des Königspaars Udo und Manuela van Groen auf dem Parkplatz oberhalb vom Festzelt. Der Zapfenstreich wird vom Spielmannszug St. Sebastian Sümmern und den Negertalmusikanten aus Siedlinghausen ausgeführt. Anschließend erfolgt im Festzelt die Ehrung der Jubelkönigspaare.

Die Jubiläumskönigspaare 10-jähriges Königsjubiläum: Heinz-Dieter Ludwig und Susanne Liegl-Ludwig 10-jähriges Jungschützenjubiläum: Dennis Lehrmann und Katharina Schröder 25-jähriges Königsjubiläum: Bernd Giacuzzo und Marita Beyer 25-jähriges Jungschützenjubiläum: Oliver Echtermann und Antje Trippe 40-jähriges Königsjubiläum: Lorenz Schulte und Christel Schwiertz 40-jähriges Jungschützenjubiläum: Michael Gottschalk und Ingelore Menne 50-jähriges Königsjubiläum: Friedhelm Schlotmann und Brigitte Braukmann 60-jähriges Königsjubiläum: Willi Cöppicus und Marianne Schlünder

Ab 19.30 Uhr wird die Tanzband der Negertalmusikanten aus Siedlinghausen einheizen. Mit ihrer 20-köpfigen Band werden sowohl die aktuellen Hits als auch die Oldies gespielt, somit sollte für jeden etwas dabei sein.

Sonntag, 9. Juli

Am Sonntag öffnet das Schützenzelt bereits um 11 Uhr für das Frühschoppenkonzert der Negertalmusikanten aus Siedlinghausen seine Türen. In der Pause werden langjährige Mitglieder geehrt: 25 Jahre: Matthias Rose, Udo Apel, Markus Filthaut, Martin Körber, Ulrich Ostermann, Franz-Josef Zimmermann; 40 Jahre: Hans-Werner Herwig, Matthias Müller; 50 Jahre: Bernhard Lipkowski; 60 Jahre: Manfred Klaus.

Ab 13.30 Uhr erwarten die Lendringser ihre Freunde der benachbarten Schützenvereine. Es folgt ab 14.30 Uhr gemeinsam der große Festzug durch Lendringsen. Die Parade findet, wie gewohnt, auf der Kirchentreppe der Pfarrkirche St. Josef Lendringsen statt. Im Festzelt angekommen, wird das amtierende Königspaar mit seinem Hofstaat das Programm mit dem Königstanz eröffnen. Für die kleinen Freunde und Gäste steht eine Hüpfburg bereit. Im Anschluss werden im Festzelt dann noch ein paar gemütliche Stunden verbracht, bevor es um 17.30 Uhr heißt: „Wer wird Nachfolger von Udo und Manuela?“

Das Vogelschießen findet, wie bereits in den vergangenen Jahren, direkt am Festzelt statt. Vorstand und Stab bedanken sich beim amtierenden Königspaar Udo und Manuela van Groen sowie den Damen und Herren des Hofstaates für die gemeinsame Zeit.

