Nach Alkoholfahrt auf der A46: Polizei sucht Geschädigte

Menden. Schlangenlinien auf der A46 und der B7: In Menden wird die Alkoholfahrt eines 19-Jährigen gestoppt. Doch woher stammen die Unfallspuren am Auto?

Ungewöhnlicher Fahndungsaufruf: Nach der Alkoholfahrt eines 19-jährigen Werdohlers, der am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr in einem grauen, älteren VW Golf auf der A46 in Fahrtrichtung Hemer unterwegs war, sucht die Polizei mögliche Geschädigte.

Beide jungen Männer kamen offenbar aus einer Hagener Disco

Was war passiert? Der junge Mann war starke Schlangenlinien gefahren. Das Auto mit Siegener Kennzeichen konnte in Menden durch Polizeibeamte im Bereich des Kreisels der Iserlohner Landstraße/Am Vogelsang gestoppt werden. Der 19-Jährige saß offensichtlich angetrunken am Steuer, auf dem Rücksitz schlief ein 16-jähriger Freund des Fahrers, beide hatten offenbar eine Disco in Hagen besucht. Für den 19-Jährigen ging es zur Blutprobe auf die Polizeiwache.

Auf der B7 mehrfach in den Gegenverkehr gefahren

Der Golf wies frische Schäden auf. Wo diese entstanden sein könnten, ist unbekannt. Laut Zeugenaussagen fuhr der 19-Jährige auf der B7 in Iserlohn, Hemer und Menden mehrfach in den Gegenverkehr., Autos mussten ausweichen. Die Polizei sucht nun nach geschädigten Fahrzeugführern, die dort unterwegs waren. Geschädigte können sich unter 02373/9099-7123 mit der Polizei in Menden in Verbindung setzen.

