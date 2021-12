Nach Attacke mit Totschläger: Polizei Menden sucht das Opfer

Ein Mann ballt am Montag, 17. Februar 2020 in Bochum eine Faust. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Menden. Brutaler Angriff am helllichten Tag in Menden: Ein Jugendlicher geht mit einem Totschläger auf den Kontrahenten los. Das Opfer bleibt unbekannt.

Nach dem brutalen Angriff eines Jugendlichen auf einen Altersgenossen mit einem Totschläger an der Bahnhofstraße sucht die Polizei jetzt – nach dem Geschädigten. Denn der junge Mann hatte den Tatort verlassen, bevor seine Personalien festgestellt werden konnten. Auf der Wache gemeldet hat er sich seither auch nicht.

Mendener Polizei kam mit mehreren Streifenwagen zum Tatort

Die WP hatte über den Vorfall vom Dienstagnachmittag, 23. November, berichtet: Gegen 14 Uhr hatte es aus einer größeren Gruppe Jugendlicher heraus eine Auseinandersetzung gegeben, in deren Verlauf ein 16-jähriger, einschlägig vorbestrafte Jugendliche mit der Schlagwaffe auf sein Opfer losging. Ein mutiger Zeuge konnte durch beherztes Eingreifen weitere Schläge auf das schon am Boden liegende Opfer verhindern – und damit auch mögliche schwere Verletzungen. Ein Beschäftigter der Stadtverwaltung kam ihm dabei zu Hilfe. Als die Polizei kurz darauf mit mehreren Streifenwagen am Tatort erschien, war die große Gruppe der Jugendlichen schon wieder weggelaufen. Den Angreifer hatten die Zeugen indes bis dahin festgehalten.

Mutmaßlicher Täter durfte gleich wieder nach Hause

Der 16-jährige mutmaßliche Täter wurde festgenommen, kam als Jugendlicher aber schon kurz danach wieder auf freien Fuß. Sein Kontrahent wird jetzt dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 90 99 0 bei der Polizei in Menden zu melden.

