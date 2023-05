Nach Beschwerde von Kindern: Bolzplatz in Menden erneuert

Der Bolzplatz am Spielplatz Hassenbruch in Menden: Fläche überarbeitet und neue Tore aufgestellt.

Menden. Weil ihr Bolzplatz in einem so schlechten Zustand war, haben Mendener Kinder dem Bürgermeister einen Brief geschrieben. Mit Erfolg.

Kinder aus dem Wohngebiet Obsthof in Menden haben sich beim Bürgermeister über den Zustand ihres Bolzplatzes beschwert – mit Erfolg!

Anfang des Jahres hatten die Kinder einen Brief an den Bürgermeister geschrieben, in dem sie sich über den Zustand des Bolzplatzes auf dem Kinderspielplatz „Hassenbruch“ beschwerten. Dies haben die Stadtverwaltung und der Mendener Baubetrieb (MBB) jetzt zum Anlass genommen, die Fläche grundlegend zu überarbeiten. So wurde der Platz komplett ausgeschachtet und auch ein neues Tor wurde aufgebaut. +++ Lesen Sie auch: Menden: Spielplatz am Papenbusch nach Eröffnung verwüstet +++

„Nun können die Kinder, die sogar eine Unterschriftenliste angefügt hatten, den Platz wieder komplett nutzen“; heißt es in einer Pressemitteilung der Mendener Stadtverwaltung. +++ Auch lesenswert: Menden: Neuer Kinderspielplatz am Walzweg in Lendringsen +++

