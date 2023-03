Nach Corona-Delle wieder Bus-Buchungen: Fahrt ins Disneyland

Menden. „Der freundliche Busfahrer Christian" ist mit hundert Fahrgästen ins Disneyland gefahren. Zuvor musste er coronabedingt oft viele Pläne verwerfen

Endlich geht es wieder in die richtige Richtung: Christian Niebecker, in sozialen Netzwerken auch als „Der freundliche Busfahrer Christian“ bekannt, ist am Wochenende mit knapp 100 Teilnehmern – die meisten aus Menden und den umliegenden Städten – ins Disneyland Paris gefahren. Zuvor hatte der Mendener zu seinem großen Leidwesen immer wieder geplante Bustouren absagen müssen. Durch die Corona-Pandemie hatten sich viele seiner Ideen für Tagesfahrten und Ausflüge in Luft aufgelöst.

Rasante Fahrt mit einem Fahrgeschäft im Disneyland. Foto: Sebastian Scherer

In der Nacht zu Samstag gestartet

In der Nacht zu Samstag gegen Mitternacht war Christian Niebecker mit einem weiteren Busfahrer gestartet. Die Fahrt hatte er gemeinsam mit dem Busunternehmen Filthaut & Reusch geplant, das auch die Reisebusse zur Verfügung stellte. Gegen 10.15 am Samstagmorgen kamen die zwei Busse schließlich im Disneyland Paris an. Nach einem Frühstück hatten die Fahrgäste rund zwölf Stunden Zeit, um den Vergnügungspark zu erkunden.

Am liebsten mit dem Reisebus unterwegs Christian Niebecker fährt nicht nur Reisebusse, sondern auch Linienbusse. Im Moment allerdings würde er, wenn es möglich wäre, am liebsten nur Reisebus fahren. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, dass ich nicht mehr so gerne Linienbus fahre“, erklärt „der freundliche Busfahrer Christian“. Ursache sei, dass oft viele Fahrgäste schlechte Laune hätten und dies auch deutlich zeigen würden. Immerhin: „Seit dem Wegfall der Maskenpflicht ist das etwas besser geworden.“

In der Zeit suchten Christian Niebecker und sein Busfahrer-Kollege ein Hotel auf, um sich für die Rückfahrt fit zu schlafen. Gegen 23.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag starteten die beiden Reisebusse schließlich wieder Richtung Menden, wo sie gegen 8.15 Uhr wieder ankamen.

Viele Herausforderungen während der Corona-Pandemie

„Das war ein absolutes Highlight“, blickt Christian Niebecker zurück. In den vergangenen knapp drei Jahren stellte die Corona-Pandemie den Busfahrer vor viele Herausforderungen. Und auch mit der Aufhebung der Corona-Maßnahmen waren nicht alle von ihm geplanten Fahrten ausgebucht, so dass viele nicht durchgeführt werden konnten. „Das ist eine Mischung aus den Folgen der Corona-Pandemie – was sich im Moment aber legt – und der Energiekrise. Viele bunkern ihr Geld“, hat Christian Niebecker beobachtet. Umso glücklicher ist er, dass er die Disneyland-Fahrt nun tatsächlich durchführen konnte.

Eigentlich sei die Fahrt nur eine Schnapsidee gewesen, erinnert er sich lachend. Viele hätten ihm gesagt, dass er keinesfalls genug Anmeldungen für eine Tagesfahrt bekommen werde. Vergleichbare Ausflüge seien bei anderen Anbietern oft über zwei oder drei Tage gegangen.

Nach dem Erfolg will Christian Niebecker nun mit Filthaut & Reusch zweimal jährlich eine Tagesfahrt ins Disneyland durchführen – das nächste Mal im November. Dann allerdings muss er den Preis um 40 Euro erhöhen, denn: „Das Hotel und die Eintrittskarten werden leider teurer.“

Freude über das Feedback

Christian Niebecker hofft, dass sich auch dann wieder viele Menschen anmelden werden. „Ich habe mich sehr über das positive Feedback der Teilnehmer gefreut“, sagt der Mendener. „Und ich bin so erleichtert, dass die Fahrt ein so großer Erfolg war.“

Kontakt: www.facebook.com/FreundlicheBusfahrerChristian; www.derfreundlichebusfahrerchristian.com; www.instagram.com/busfahrerchristian

