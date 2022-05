Nach Corona: Fröndenberger Schlagerstar zurück auf der Bühne

Fröndenberg. Corona hat Auftritte lange verhindert. Nun steht der Fröndenberger Sebastian von Mletzko neben Thomas Anders oder Beatrice Egli auf der Bühne.

Die Menschen stehen dicht an dicht, winken mit ausgestreckten Armen im Takt der Musik. Quellwolken ziehen über das Gelände. Doch die Stimmung bleibt ungetrübt. Kein Wunder, denn im Laufe des Tages wird sich die deutschsprachige Schlagerprominenz sprichwörtlich die Klinke in die Hand drücken: Thomas Anders, Beatrice Egli, DJ Ötzi oder Jürgen Drews. Mittendrin bei der „Schlagerinsel“ ist auch der Fröndenberger Schlagersänger und Moderator Sebastian von Mletzko. Dabei hat sich die Teilnahme an der Open-Air Veranstaltung für ihn nur zufällig ergeben.

3000 Zuschauer vor der Bühne

Drei Stunden Schlaf, dann klingelt der Wecker. Für mehr hat’s nach dem vergangenen Wochenende für Sebastian von Mletzko nicht gereicht, wie er sagt. Für die „Schlagerinsel“ hat er in Berlin moderiert und auch mit eigenen Songs auf der Bühne gestanden. Dass sein Hobby aber eben nicht nur daraus besteht über Bühnen zu tingeln, sondern mitunter auch anstrengend sein kann, daraus macht er keinen Hehl. Und doch überwiegt die Freude – auch dass er sich langsam aber sicher einen Namen in der Branche gemacht hat.

„Dabei ist das alles nur ein Zufall gewesen“, sagt von Mletzko und lacht. Vor gut vier Wochen nimmt er eine Videobotschaft für einen DJ auf. Die Agentur, die die Aufnahme schneidet, wird auf ihn aufmerksam. „Nach drei Tagen hab’ ich den Anruf bekommen, ob ich nicht bei der „Schlagerinsel“ als DJ auftreten möchte.“ Gesagt, getan. Doch dabei bleibt es nicht. Von Mletzko, der auch schon für Borussia Dortmund auf dem Friedensplatz eine Veranstaltung moderierte, soll auch auf die Bühne der „Schlagerinsel“ auftreten. Nicht als DJ, sondern als Moderator – und am besten auch noch als Sänger. Lange überlegen musste er dabei nicht, wie er im Gespräch mit der WP verrät. 3000 Besucher stehen in Berlin vor der Bühne, wollen ihren Idolen zujubeln. „Das war phänomenal“, sagt von Mletzko über das „Opening“, also die Eröffnung des Festivals.

Hinter den Kulissen

Es ist die erste größere Veranstaltung für den Musiker, der als Außendienstmitarbeiter einer großen Einzelhandelskette arbeitet, nach den Corona-Beschränkungen. Zuletzt stand er mit dem früheren DSDS-Teilnehmer Mike Leon Grosch in der Platte Heider Schützenhalle auf der Bühne und bei der Jubiläumsfeier des Freibads Dellwig. „Heimspiele“, wie der Fröndenberger mit einem Schmunzeln sagt. Die Tour der „Schlagerinsel“, die in den kommenden Wochen unter anderem in Hamburg, Hildesheim, Wien und Oberhausen Station macht, ist für ihn ein weiterer Schritt auf der Leiter der Schlagerkarriere. „Das ist schon ein Highlight, wenn du in deiner Garderobe bist und nebenan Thomas Anders ist.“ Dass es dann auch einem kleinen Mädchen spontan zu einem Autogramm ihres Vorbilds Beatrice Egli verhelfen konnte, „ist umso toller“.

Hinter den Kulissen soll es derweil ganz entspannt zugehen. Starallüren Fehlanzeige. Auch Newcomern gegenüber würden die Stars mit Respekt begegnen. Für den Fröndenberger vor allem eine Einstellungssache. Statt Selfies mit den Schlagerkollegen zu knipsen, komme es vor allem darauf an, den Job professionell durchzuziehen. Einen seiner eigenen Träume konnte er sich derweil noch nicht erfüllen. Noch immer steht ein Auftritt beim Fernsehgarten aus. „Dem Traum komme ich aber immer näher“, sagt von Mletzko. Verhandlungen dazu sollen derzeit laufen. Einen neuen Song dafür hat der Musiker inzwischen bereits aufgenommen.

