Nach Defekt: Neue Telefonnummer für Josefschule Lendringsen

Lendringsen. Nach einem Defekt der Telefonanlage ist die Josefschule Lendringsen unter einer neuen Nummer erreichbar. Das gilt auch für eine weitere Schule.

Die Josefschule Lendringsen war aufgrund eines technischen Defekts telefonisch nicht erreichbar. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Jetzt gibt es eine neue Telefonnummer - nicht nur für diese Grundschule.

Die IT-Abteilung des Rathauses hat die Josefschule Lendringsen inzwischen mit der Telefonanlage des Rathauses verbunden. Die Josefschule Lendringsen ist ab sofort unter der neuen Telefonnummer 02373 903-8520 zu erreichen.

Auch Telefonanlage der Josefschule Menden defekt

Erst in der vergangenen Woche war auch die Telefonanlage der Josefschule Menden aufgrund eines technischen Defekts nicht erreichbar gewesen - und das mitten in der Anmeldephase für die künftigen Erstklässler. Auch in diesem Fall wurde die Grundschule mit der Telefonanlage des Rathauses verbunden. Dass innerhalb so kurzer Zeit bei gleich zwei Grundschulen die Telefonanlage defekt ist, sei ein unglücklicher Zufall, heißt es aus der Stadtverwaltung. Als Konsequenz sollen nun beide Schulen dauerhaft an die Anlage des Rathauses angeschlossen werden. „So läuft es einfach besser“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Josefschule Menden ist unter 02373/903-8500 erreichbar.

