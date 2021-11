Nach Einbruch: Polizei umstellt Grundschulgebäude in Menden

Der Eingang der Gemeinschaftsgrundschule Platte Heide (Anne-Frank-Schule) in Menden. Dort wurde am Sonntagabend eingebrochen, berichtet die Polizei.

Menden. Weil die Polizei einen Einbrecher in der Grundschule am Papenbusch vermutete, wurde das Gebäude Sonntagabend umstellt und durchsucht.

Weil sich möglicherweise noch ein Einbrecher in der Grundschule an der Robert-Leusmann-Straße am Papenbusch aufhielt, hat die Polizei am Sonntag gegen 18 Uhr das Gebäude umstellt und durchsucht. +++ Polizei: Kupferdieb will nachts in Menden Fallrohr stehlen +++

Einbruchsspuren an Gartenhütte - Einbrecher kocht sich Kaffee

Es wurden jedoch lediglich Einbruchspuren am Gebäude selbst und an einer Gartenhütte auf dem Schulgrundstück festgestellt, heißt es im Polizeibericht. In der Hütte muss sich der Einbrecher einen Kaffee gekocht haben. Zu der möglichen Beute konnten am Abend noch keine Angaben gemacht werden. +++ Menden: Mehrere Einbrüche und Taschendiebstahl am Wochenende +++

Weitere Einbrüche im Stadtgebiet von Menden

Am Samstagabend zwischen 18.30 und 22.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus am Falkenweg eingebrochen. Sie entwendeten eine Armbanduhr und Bargeld. Durch das Fenster einer Abstellkammer kletterten Einbrecher am Samstag zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Oberen Heidestraße. Das Einfamilienhaus wurde durchsucht. Zur möglichen Beute konnten macht die Polizei noch keine Angaben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden