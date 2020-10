Im Kreis Unna haben die Fallzahlen bei den Infektionen mit dem Coronavirus einen kritischen Wert erreicht: Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 51,6, also über 50. Das ist die Marke, ab der auch ein Kreis als Corona-Risikogebiet gilt. Kreisweit sind 1570 Personen als corona-infiziert gemeldet. 1199 gelten offiziell als geheilt.

Zahl der aktuell Infizierten liegt kreisweit jetzt bei 328

Der Kreis kündigt indes weitere Schutzmaßnahmen an, über die gerade beraten werde, erklärte Kreis-Sprecher Max Rolke. Von 65 neuen und nachgemeldeten Fällen vom Donnerstag kommen zwei aus Fröndenberg, aber 20 aus Lünen und 16 aus Unna. Die Zahl der aktuell infizierten Personen im ganzen Kreis stieg um abzüglich der gesundeten um 62 auf jetzt 328.

Sieben-Tages-Inzidenz übersteigt erstmals kritischen Wert – das hat Folgen

Mit den Zahlen vom Donnerstag steigt die 7-Tages-Inzidenz auf 100.000 Einwohner nach Berechnungen des Kreises auf mehr als 50. Da es Bundesländer gibt, die für Risikogebiete Beherbergungsverbote angeordnet haben, könnte dies auch einigen Fröndenbergern den geplanten Urlaub in den Herbstferien verhageln – es sei denn, sie legen einen negativen Test vor.

Hinzugekommen ist für Fröndenberg am Donnerstag ein neuer nachgewiesener Fall an der Gesamtschule: Rund 35 Personen sind betroffen, müssen in Quarantäne und getestet werden. Wie viele davon Schüler oder Lehrkräfte sind, teilte der Kreis am Abend nicht mit. Die Tests an der Gesamtschule Fröndenberg sind laut Rolke für den heutigen Freitag angesetzt.

Zahlreiche Tests auch in anderen Städten gelaufen oder angekündigt

Zahlreiche Tests stehen kreisweit in Schulen, Kitas und Vereinen an. 75 Tests an einer Gesamtschule in Bergkamen, In Bönen sind nach einem Fall am Gymnasium rund 100 Menschen zu testen, ebenso in Lünen nach vier Fällen am Lippe-Berufskolleg. Von einem Fall in einer Kita sind dort weitere 75 Menschen zu testen, ebenso in Unna nach einem Fall im Pflegeheim.