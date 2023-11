Nach Hacker-Angriff: MVG jetzt auch mit Notfallseite im Netz

Menden. Der Hackerangriff auf die Südwestfalen IT hat auch die Internetseite der MVG lahmgelegt. Jetzt gibt es eine Notlösung.

Der Hacker-Angriff auf die Südwestfalen IT dauert an – und damit haben viele Kommunen und kommunale Einrichtungen weiter keinen Zugriff auf ihre Internetpräsenz. Neben der Stadt Menden ist auch die Märkische Verkehrs-Gesellschaft (MVG) betroffen. Nun gibt es aber eine Lösung, die durch den Mendener Dienstleister Smart Media Solutions ermöglicht wurde.

Unter mvg-aktuell.de steht ab sofort eine Notfall-Internetseite zur Verfügung, die über alles Wichtige informiert. Insbesondere sind dort Störungen aufgelistet sowie Fahrten, die nicht durchgeführt werden können. Ähnlich wie die Notfall-Homepage der Stadt Menden, die unter www.stadtverwaltung-menden.de zu finden ist, dient die Internetpräsenz vor allem der Information. Kommunikation ist darüber nicht möglich.

Kontaktaufnahme ist weiter möglich

Die MVG ist aber weiterhin unter Tel. (02351) 18010 sowie per E-Mail an kontakt@mvg-online.de erreichbar. Fragen zum Thema Abo werden über eine E-Mail an abo@mvg-online.de beantwortet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden