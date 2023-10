Nach Hackerangriff: Trauungen in Menden können stattfinden

Menden. Nach dem Hackerangriff auf die Südwestfalen IT hat die Stadt Menden gute Nachrichten. Und sie stockt Personal an wichtiger Stelle auf.

Wie lange der Hackerangriff auf die Südwestfalen IT noch dauert, ist völlig unklar. Die Stadt Menden rüstet sich und findet Lösungen für mehrere Problemstellungen. Am wichtigsten für Bürgerinnen und Bürger: Die Telefonzentrale wurde personell aufgestockt, die Stadt ist unter Tel. 903-0 zu erreichen. Auch die Stadtinfo verfügt derzeit über mehr Personal, Bürgerinnen und Bürger sind im Rathaus willkommen. Per E-Mail geht allerdings nichts. So ist die Situation in einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung.

+++ Lesen Sie auch: Hackerangriff – Stadt Menden sieht Ratssitzung in Gefahr +++

Trauungen und Sterbefälle

Alle geplanten Trauungen können stattfinden. Die Abteilung 32 hat eine Möglichkeit gefunden, die den rechtlichen Rahmenbedingungen entspricht. Auch Sterbefälle können beurkundet werden. „Wir sind jetzt froh, dass wir den Bestatterschrank eingerichtet haben“, sagt Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt, die auch Leiterin des aktivierten Stabs für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) ist.

Menden-Melder

Das Anregungs- und Ereignismanagement funktioniert eingeschränkt. Die Stadtverwaltung kann Beschwerden, die über den Menden-Melder eingehen, sehen und bearbeiten. Allerdings sind Verzögerungen möglich.

Gewerbemeldungen

Gewerbemeldungen können angenommen, aber nicht wie üblich zum Beispiel an das Finanzamt und andere Behörden weitergeleitet werden. Möglich ist das nur im persönlichen Kontakt.

Ausweise

Bestellte Reisepässe können abgeholt werden. Gleiches gilt für Personalausweise – allerdings nur dann, wenn der Antragsteller den PIN-Brief bereits erhalten hat.

Einbürgerungsanträge

Wer einen Einbürgerungsantrag stellen möchte, kann das entsprechende Formular abholen und ausfüllen. Angenommen werden können solche Formulare nicht. Grundsätzlich gilt, dass die Stadtverwaltung alle Formulare ausgibt, die noch in Papierform vorliegen.

Infos im Internet Die Stadtverwaltung hat kurzfristig eine Internetseite erstellt, die unabhängig vom Dienstleister Südwestfalen IT funktioniert. Unter www.stadtverwaltung-menden.de informiert sie Bürgerinnen und Bürger über die möglichen Serviceleistungen und Einschränkungen und nennt wichtige Rufnummern. Eine Kontaktaufnahme ist über diese Internetseite nicht möglich.

Stadtbücherei

Die Dorte-Hilleke-Bücherei bleibt wie gewohnt geöffnet. Allerdings können sich Besucher dort nur aufhalten und die Medien vor Ort nutzen. Eine Ausleihe und auch die Rückgabe von Medien ist nicht möglich. Auch Zahlungen können nicht entgegengenommen werden. Die selbstständige Verlängerung von Ausleihen über das Internet ist nicht möglich, weil auch diese Systeme vom Hackerangriff betroffen sind. Säumnisgebühren werden allerdings ausgesetzt.

Abfallentsorgung

Die Sperrmüll- und Elektromüll-Abholung am Freitag, 3. November, erfolgt wie geplant. Weitere Abholungstermine können per Karte an der Info im Rathaus oder online unter www.zfa-iserlohn.de vereinbart werden. Die Internetseite des Zweckverbandes für Abfallentsorgung ist vom Hackerangriff nicht betroffen. Auch der Müllmelder funktioniert. Beschwerden, die die Abfallentsorgung betreffen, nimmt die Stadt unter Tel. 903-1457 entgegen.

Seniorentreff und Heinzelwerk

Der Städtische Seniorentreff an der Kolpingstraße 33-35 ist weiter unter Tel. 1749699 erreichbar und bleibt zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Aufträge an das Heinzelwerk können unter Tel. 903-1541 erteilt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden