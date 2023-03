Nach Polizeikontrollen in Dortmund: Mendener nun ohne Auto

Die Polizei kontrollierte am Wochenende wieder mehr als 70 Fahrzeuge in Dortmund (Symbolbild). Dabei fiel auch ein Mendener auf.

Menden/Dortmund. Bei Polizeikontrollen in Dortmund in der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel auch ein Mann (22) aus Menden auf. Darum wurde sein VW sichergestellt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Beamtinnen und Beamte in Dortmund wieder in den Bereichen Innenstadtwall, Hafen, Phoenix-West und Phoenixsee im Kampf gegen illegale Autorennen unterwegs. Bei den Kontrollen fiel auch ein 22-Jähriger aus Menden auf. Sein Auto wurde sichergestellt. +++ Lesen Sie auch: Illegales Rennen in Dortmund? Frau und zwei Kinder verletzt +++

VW des 22-jährigen Mendeners weist massive Schleifspuren auf

In der Spitze stellte die Polizei an die 100 szeneangehörige Fahrzeuge fest und kontrollierte mehr als 70 Fahrzeuge sowie fast 150 Personen. Sie ahndeten diverse Verstöße, darunter unter anderem zwei Handy- und zwölf Gurt-Verstoße sowie 19 sonstige. Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen schrieben sie wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Den VW eines 22-Jährigen aus Menden stellten sie aufgrund von massiven Schleifspuren zwecks Begutachtung durch einen Sachverständigen sicher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden