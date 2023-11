Nach Streit: Unbekannter haut Mendener Flasche auf den Kopf

Menden. Am Mittwochabend wird in Menden aus einem Streit eine Schlägerei. Ein Unbekannter schlägt mit einer Glasflasche zu. Polizei sucht Zeugen.

Vor einem Kiosk an der Walramstraße in Menden kam es am Mittwochabend (1. November) gegen 18.15 Uhr zwischen einem 42-Jährigen und drei bislang unbekannten Männern zu einer Auseinandersetzung. Im Zuge der an einen verbalen Streit anschließenden Schlägerei wurde dem 42-Jährigen durch einen der unbekannten Männer mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen.

42-Jähriger Mendener wird bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend. Sie werden als circa 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und allesamt dunkel bekleidet beschrieben. Der 42-jährige Mendener wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen.

