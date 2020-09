Themenbild: Polizei, Blaulicht, Rettungswagen, Krankenwagen am Freitag, 30.09.2016, in Witten . Foto: Thomas Nitsche - Funke Foto Services

Fahrerin leicht verletzt Nach Unfall in Menden sucht Polizei Zeugen mit silbernem Pkw

Menden. Auf der Kreuzung Westtangente/Märkische Straße in Menden stießen am Sonntagabend zwei Pkw zusammen. Der Verursacher soll bei Rot gefahren sein.

Bei einem Unfal l am späten Sonntagabend an der Kreuzung Westtangente/Märkische Straße in Menden ist eine junge Mendenerin leicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt einen ganz bestimmten Zeugen des Unfalls.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Sonntag gegen 22.30 Uhr. Ein 27-jähriger Iserlohner bog mit seinem Pkw von der Märkischen Straße nach links auf die Westtangente in Richtung Balve ein. Hierbei beachtete er laut Polizei nicht das Rotlicht für Linksabbieger.

Ihm kam eine 20-jährige Mendenerin mit ihrem Pkw vom Bräukerweg aus entgegen, die bei Grünlicht die Kreuzung in Richtung Märkische Straße überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, die 20-jährige Mendenerin wurde leicht verletzt. An beiden Pkw enstand erheblicher Sachschaden.

Silberner Pkw steht nach Unfall auf Linksabbiegespur

Auf der Linksabbiegespur der Westtangente zum Bräukerweg stand ein silberner Pkw. Der Fahrer stieg nach dem Unfall aus und teilte einer weiteren Zeugin und der 20-jährigen Mendenerin mit, dass er den Unfall gesehen habe und auch bezeugen könne, dass der 27-jährige Iserlohner bei Rotlicht gefahren sei.

Da von diesem Zeugen keine Personalien bekannt sind, wird er gebeten, sich bei der Polizei Menden (02373-90990) oder direkt beim Verkehrskommissariat Menden (02373-90997123) zu melden.

