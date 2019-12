Nach Verkehrsunfall fährt Mendener erstmal Brötchen holen

Früh am Morgen macht sich ein Mendener auf den Weg zum Bäcker. Am Bieberberg gerät er durch eine Unaufmerksamkeit zu nah an den rechten Fahrbahnrand und streift ein parkendes Auto. Rund 2400 Euro Schaden entstehen. Der 51-Jährige ruft jedoch nicht die Polizei, sondern fährt weiter, um sich seine Brötchen zu holen.

„Das ist alles so passiert“, räumt der Frührentner seine Tat vor Gericht ein. Er habe nach dem Unfall geguckt, allerdings keinen Schaden am anderen Auto feststellen können, weshalb er später weitergefahren sei. Eine Aussage, die ihm die Richterin nicht wirklich glaubt. „Ich kann die schwarzen Kratzer auf dem weißen Lack auf den Fotos erkennen.“ Knapp 80 Zentimeter lang sei der Kratzer am hinteren Radkasten gewesen, der Außenspiegel habe ebenfalls eine Macke davongetragen. Das Auto des Angeklagten habe weit schlimmer ausgesehen. „Da muss Ihnen doch klar gewesen sein, dass auch das andere Auto beschädigt wurde.“

Aus Aufregung weitergefahren

Menden Fahrverbot und Fahrerlaubnisentzug Verkehrssünder, die ihren Führerschein abgeben müssen, haben lediglich ein Fahrverbot. Die Behörden verwahren ihren Führerschein für die Dauer der Strafe auf. Der Entzug der Fahrerlaubnis gehört zu den härtesten Maßnahmen, die ein Gericht für ein Vergehen im Straßenverkehr verhängt. Dann muss der Verkehrssünder nach Ablauf der Frist die Neuausstellung der Fahrerlaubnis beantragen. Meist ist dann eine medizinisch-psychologische Untersuchung nötig, in der geklärt werden soll, ob der Sünder zum Führen eines Fahrzeugs geeignet ist.

Der 51-Jährige gesteht. „Ich habe eine Viertelstunde vor Ort gewartet“, erzählt er der Richterin. „Ich hatte kein Handy und keinen Zettel dabei. Ich weiß selbst nicht, warum ich dann nicht sofort zur Polizei gefahren bin. Ich war so aufgeregt, dass ich erstmal Brötchen geholt habe und dann nach Hause gefahren bin.“

Vor Gericht steht er an diesem Tag vor allem, weil er Widerspruch gegen den Entzug der Fahrerlaubnis eingelegt hatte. „Mir ist klar, dass ich meinen Führerschein eine Weile abgebe.“ Allerdings hoffe er, dass ein Fahrverbot ausreiche, ein Entzug sei nicht nötig.

Führerscheinentzug versäumt

Seinen Führerschein hatte die Polizei nach der Tat im August eingezogen, ihm allerdings schon vier Tage später wieder ausgehändigt, da die genaue Schadenssumme noch nicht feststand. Aufgrund eines personellen Engpasses im Gericht sei versäumt worden, den Führerschein vorläufig einzuziehen. „Das macht es uns natürlich schwer, jetzt noch einen Entzug zu fordern, wenn der Angeklagte seit vier Monaten unbehelligt fährt“, sagt der Staatsanwalt.

Da der Frührentner nicht vorbestraft war, wurde er schließlich zu einer Geldstrafe von 600 Euro für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort verurteilt. Seinen Führerschein muss er für die nächsten sechs Monate abgeben. „Das mache ich nicht nochmal. Das nächste Mal habe ich ein Handy dabei oder fahre direkt zur Polizei“, versichert er der Richterin erleichtert. „Sowas wird nicht noch einmal vorkommen.“