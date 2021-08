Nach Zerstörung: Neuer Blitzer jetzt an B 515 im Hönnetal

Märkischer Kreis. An der B 515 zwischen Menden und Balve steht nun ein Blitzer. Er blitzt in Fahrtrichtung Menden. Das Gerät wurde vergangenes Jahr völlig zerstört.

Für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung hat der Märkische Kreis zwei Enforcement-Trailer aufgestellt. Einer davon steht nun im Hönnetal an der B 515 zwischen Menden und Balve. Der im Jahr 2020 für 167.000 Euro angeschaffte Trailer war im Januar dieses Jahres in Kierspe durch einen Brandanschlag stark beschädigt worden. Das Messsystem war völlig zerstört und musste für 52.000 Euro neu angeschafft werden. 17.000 Euro kostetet die Reparatur des Gehäuses. Nun ist der Trailer wieder voll funktionsfähig und blitzt in Fahrtrichtung Menden.

Dieses Jahr hat der Märkische Kreis den zweiten Enforcement-Trailer der Wiesbadener Firma Vitronic angeschafft. Er wurde in Werdohl-Neuenhaus aufgestellt und blitzt in Richtung Werdohl. Die Trailer verweilen etwa vier bis sechs Wochen an einer Messstelle und werden dann entweder gedreht, um in der anderen Fahrtrichtung zu messen, oder versetzt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden