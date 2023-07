Nach Zusammenstoß: Radfahrer entschuldigt sich und fährt weg

Nach einem Unfall in der Nähe des Wasserrades in Menden sucht die Polizei einen Radfahrer, der sich zwar entschuldigt hatte, aber dann einfach weiterfuhr.

Menden. Nachdem ein Radfahrer den Rollator einer Seniorin touchierte, stürzten beide Beteiligten. Der junge Mann entschuldigte sich zwar – fuhr aber weg.

Nach einem Unfall in der Nähe des Wasserrades in Menden, bei dem eine Seniorin stürzte und leicht verletzt wurde, fuhr der beteiligte Radfahrer davon. Er hatte sich zuvor mehrfach entschuldigt.

Radfahrer näherte sich von hinten und fuhr zwischen den beiden Seniorinnen durch

Zwei ältere Damen aus Menden hielten sich am Donnerstag (29. Juni) gegen 16.30 Uhr im Park in Höhe des Wasserrades auf, als von hinten aus Richtung Walramstraße ein Radfahrer nahte, zwischen den Frauen durchfuhr und dabei den Rollator einer der Seniorinnen touchierte. Wie die Polizei berichtet, kamen dadurch der Radfahrer und die Frau mit dem Rollator zu Fall. Nach einem kurzen Gespräch, in dem der Radfahrer sich bei der Dame mehrfach entschuldigte, entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. +++ Lesen Sie auch: Radfahrer fährt Frau an in Menden und lässt Verletzte zurück +++

Frau mit Rollator verletzte sich bei Sturz leicht und wurde ambulant behandelt

Die Frau mit dem Rollator wurde bei dem Sturz leicht verletzt und anschließend ambulant behandelt. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, kurze dunkle Haare, kräftige Figur, graue Winterjacke mit T-Shirt, er sprach „gebrochenes“ Deutsch.

