Nach zwei Jahren Pause wieder Feuerwehrfest in Bösperde

Bösperde. Die Löschgruppen Bösperde laden für den 6./7. August zu den Tagen der offenen Tore ein. Es gibt bekannte Aktionen, aber auch viele Neuerungen.

Die Tage der offenen Tore am Feuerwehr-Gerätehaus an der Holzener Dorfstraße in Bösperde bieten am Wochenende 6./7. August Programm für die ganze Familie. Es gibt viele neue Einsatz-Fahrzeuge zu bestaunen, der Umbau des Gerätehauses wurde inzwischen komplett fertig gestellt und für ihr Fest haben sich die Aktiven der Löschgruppen Bösperde der Feuerwehr Menden nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder ein buntes Programm einfallen lassen:

Die Vorbereitungen für das 52. Bösperder Feuerwehrfest laufen in diesen Tagen auf Hochtouren. „Wir freuen uns sehr, nach 2019 endlich wieder zu unseren Tagen der offenen Tore einladen zu können“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Christopher Reimann. „Nach zwei Jahren Pause haben wir in diesem Jahr viel Bewährtes, aber auch viele Neuerungen zu bieten. Insgesamt wollen wir ein Fest auf die Beine stellen, das viele Highlights für die ganze Familie bietet - und zugleich möglichst sicher durchgeführt werden kann.“ So hat sich das Vorbereitungsteam viele Gedanken um die Platzgestaltung gemacht, mehr Platz für das Fest eingeplant und auch sonst verschiedene Abläufe optimiert.

Los geht das Fest am Samstag, 6. August, um 19 Uhr. Neben der bekannten Party-Bühne mit der Liveband Partyinferno wird es erstmals einen Lounge-Bereich zum gemütlichen Verweilen, Cocktails genießen und Klönen geben.

Viele Attraktionen am Sonntag am Feuerwehrgerätehaus Bösperde

Der Sonntag hält als Familientag viele Attraktionen für Jung und Alt bereit. Kinderbelustigung, Fahrzeugshow, Hüpfburg, Kinderbrandschutzerziehung und Schauübungen sorgen den ganzen Tag über für ein abwechslungsreiches Programm, zudem haben die Tanz-Mädels der DJK Bösperde einen Gast-Auftritt und zeigen ihre einstudierte Choreografie. Jörg Jansen von der Feuerwehr Iserlohn präsentiert zudem am Sonntag seine Playmobil-Feuerwehr in der Fahrzeughalle des Bösperder Gerätehauses.

„Seit 113 Jahren besteht die Löschgruppe nun im Ortsteil Bösperde, seit 53 Jahren ist sie im Gerätehaus an der Holzener Dorfstraße beheimatet“, berichtet Löschgruppenführer Fabian Kreutz. „Wir möchten die Gelegenheit nutzen und unseren Gästen nach der Corona-Pause wieder zeigen, wie gut und modern ihre Feuerwehr hier vor Ort aufgestellt ist.“ Auch wenn das bewährte Rahmenprogramm für das Feuerwehrfest im Großen und Ganzen unverändert bleibt, auf eine Besonderheit des Bösperder Festes müssen die Gäste in diesem Jahr leider verzichten: Erstmals seit Jahrzehnten wird es ausnahmsweise keine Bösperder Feuerwehr-Spieße geben, natürlich ist aber für leckeren Ersatz gesorgt.