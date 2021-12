Nachfrage: Impfstelle auf Mendener Wilhelmshöhe verlängert

Menden. Hohe Nachfrage, neue Regeln: Der Mendener Mediziner Peter Brall will die Impfstelle auf der Wilhelmshöhe für mindestens drei weitere Tage öffnen.

Das am Mittwoch, 15. Dezember, ab 14 Uhr anlaufende Corona-Impfzentrum auf der Wilhelmshöhe will nach Mittwoch, Freitag und Samstag auch in der kommenden Woche weiterimpfen – am Montag, Dienstag und Mittwoch. Dies, nachdem in dieser Woche aktuell nur noch wenige Termine für den Samstagabend verfügbar sind – und zugleich die Auffrischungs-Impfung in NRW jetzt schon vier Wochen nach dem zweiten Piks erlaubt ist. Die Impfstellen rechnen deswegen auch in Menden mit einer weiteren starken Zunahme der Nachfrage, weil sich jetzt auch Menschen boostern lassen können, die sonst erst im neuen Jahr an der Reihe gewesen wären.

Neue freie Termine werden in Kürze auf der Internetseite impfen-mk.de ausgewiesen

Wie der Mendener Hausarzt Peter Brall als Initiator dazu erklärte, werden die neuen Termine in Kürze auf der Website impfen-mk.de ausgewiesen und sind dann dort zu buchen. Vor dem heutigen Start auf der Wilhelmshöhe dankt Brall ausdrücklich dem Deutschen Roten Kreuz und dem Märkischen Kreis. „Ohne das DRK und seine erfahrenen Logistik-Experten wären der rasche Aufbau der Impfstelle und die Online-Abwicklung der Terminvergabe unmöglich gewesen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden