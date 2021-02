„Nacht der Bibliotheken“: Mendener Lieblingsrezepte gesucht!

Menden. Motto lautet „Mitmischen!“ – Mendener Dorte-Hilleke-Bücherei ist digital dabei und will die Lieblingsrezepte der Menderinnen und Mendener sammeln.

Ursprünglich sollte die Mendener Stadtbücherei am Freitag, 19. März 2021, abends zur neunten Auflage der landesweiten „Nacht der Bibliotheken“ geöffnet sein. Doch das Coronavirus lässt das nicht zu. Dennoch beteiligt sich die die Dorte-Hilleke-Bücherei auch diesmal – allerdings digital.

Mendener Bücherei seit 2017 digital unterwegs: Heute 2700 Follower auf Instagram

Die Stadtbücherei Menden betreibt seit sechs Jahren ihre Facebookseite und ist seit 2017 bei Instagram aktiv. Das Social-Media-Team der Bücherei teilt auf diesen beiden Kanälen gesicherte Informationen, gerne auch humorvoll verpackt. So ist die Bibliothek im ständigen Dialog mit ihren mehr als 2400 Followern. „Das ist besonders wichtig in Zeiten des Lockdowns“, sagt Leiterin Veronika Czerwinki.

Schirmherrin ist die Bundespräsidenten-Gattin Elke Büdenbender

Gerade Bibliotheken seien heute über Soziale Medien gut vernetzt und teilten ihr Wissen. „Wir lernen permanent voneinander und machen unsere Arbeit transparent“, betont die Büchereileiterin den großen Nutzen dieser Öffentlichkeitsarbeit.

„Mitmischen!“ lautet das Motto dieser „Nacht der Bibliotheken“ – und will damit nicht nur den gesellschaftspolitischen Aspekt abbilden: Wer bei Diskussionen mitmischen will, braucht gute Argumente. Wer dafür gesicherte Informationen finden will, ist auf zuverlässige Quellen angewiesen. Und genau die bieten gerade auch Bibliotheken an.

Elke Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, hat die Schirmherrschaft der „Nacht der Bibliotheken“ übernommen, gerade weil ihr dieser Aspekt wichtig ist. In ihrem Grußwort schreibt sie: „In Zeiten von Fake News und Verschwörungserzählungen ist das Besinnen auf unsere demokratischen Werte, Regeln und Handlungsmuster wichtiger denn je. Doch niemand wird automatisch als Demokratin oder Demokrat geboren. Demokratie muss gelernt, gelebt und erfahren werden. Öffentliche Bibliotheken gehören zu den Orten, an denen dies alles möglich ist.“

Lieber mit viel Publikum live gefeiert – jetzt Ersatz durch Facebook und Instagram

Diese neunte Nacht der Bibliotheken biete eine große Chance, virtuell und fast gleichzeitig in vielen verschiedenen Büchereien unterwegs zu sein, unterstreicht Veronika Czerwinski den positiven Effekt des coronabedingten Verbots der Präsenzveranstaltung.. „Wir hätten wirklich gerne mit viel Publikum, so wie in den vergangenen Jahren, ein tolles Angebot auf die Beine gestellt. So weichen wir jetzt mit unseren Aktionen auf Facebook und Instagram aus.“

Am 19. März ab 15 Uhr geht’s los: Noch Überraschungen parat

Auf der „Social Wall“ der Nacht der Bibliotheken kann man am Freitag, 19. März, ab 15 Uhr verfolgen, was die Büchereien im digitalen Raum alles anbieten – zu finden unter der Internet-Adresse www.NachtderBibliotheken.de. Zu finden gibt es dort die digitale Rezeptsammlung unter dem Hashtag #dortesdelikatessen für Menden.

Unter Hashtag #dortesdelikatessen werden jetzt die Rezept-Ideen gesammelt

Bis zum Lockdown war das Team der Dorte-Hilleke-Bücherei unter dem Hashtag #ofenderliebe immer dienstags auf Instagram unterwegs. Dort veröffentlichten die Mitglieder Fotos selbstgekochter Gerichte. So entstand die Idee, die Mendener Bevölkerung um die Rezepte ihrer Lieblingsgerichte zu bitten, am besten auch noch mit einem Foto. Diese werden jetzt unter dem Hashtag #dortesdelikatessen gesammelt und ab Freitag, 19. März 2021, auf dem Padlet der Bücherei veröffentlicht.

