Die Feuerwehr Menden wird in der Nacht zu Sonntag zu Altpapierbränden gerufen (Symbolbild).

Polizei / Feuerwehr Nachts in Menden: Mehrere Altpapiercontainer brennen

Menden. Gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet brannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag Altpapiercontainer in Menden. Wer hat etwas gesehen?

Am Sonntagmorgen (14. Mai) brannten in Menden mehrere Altpapiercontainer. Kurz nach 3 Uhr kam der erste Anruf. +++ Auch lesenswert: Container für Altpapier brennen in Menden: Wer war das? +++

Polizei und Feuerwehr rückten aus zur Straße Am Galbusch. Fast gleichzeitig wurde die Feuerwehr informiert über einen weiteren Brand eines Altpapiercontainers an der Ecke Westerwaldstraße/Sauerlandstraße. Beide Container wurden beschädigt. +++ Lesen Sie auch: Polizei stoppt 13-Jährigen auf E-Scooter in Menden: Anzeige +++

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

