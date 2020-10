Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: ein männlicher Polizist trägt seine Dienstwaffe der Firma Walter im Holster, während er einen Verdächtigen durchsucht Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Mit vier Personen unterwegs Nachts in Menden: Polizei stoppt bewaffneten Rollerfahrer

Menden. Mit vier Leuten ist der Roller besetzt, der einer Streife Sonntagnacht am Nordwall begegnet. Die Durchsuchung ergibt eine böse Überraschung.

Einen bewaffneten Rollerfahrer, der mit drei (!) Mitfahrern unterwegs war und vor einem Streifenwagen flüchtete, hat die Mendener Polizei in der Nacht zum Sonntag geschnappt. Der Jugendliche (17) war nachts um 2 Uhr einer Streife auf dem Nordwall begegnet.

Drei Mitfahrer entkommen unerkannt an der Gartenstraße

Die Polizisten trauen ihren Augen kaum, als ihnen der mit vier Personen besetzte Roller auf dem Nordwall entgegenkommt. Die Beamten wenden den Streifenwagen und sehen noch, wie der Fahrer an der Gartenstraße anhält und seine Beifahrer absteigen lässt. Die nehmen sofort die Beine in die Hand und werden zumindest in dieser Nacht nicht mehr gesehen.

Gefasster Jugendlicher (17) räumt ein: Roller war frisiert

Der Rollerfahrer gibt Gas und will abhauen. Die Polizisten können jedoch schnell genug aufschließen und kriegen den Fahrer zu packen. Für den als Mofa (Maximalgeschwindigkeit 25 km/h) zugelassenen Roller fuhr der junge Mann jedoch deutlich schneller. Hierfür ist eine Fahrerlaubnis erforderlich, die der 17-Jährige aus Unna nicht vorweisen konnte. Er räumt ein, das Fahrzeug technisch manipuliert zu haben.

Teleskop-Schlagstock und Messer sichergestellt, Junge bei den Eltern

Bei der Durchsuchung des Jungen fanden die Beamten dann einen Teleskopschlagstock und ein Messer. Die Waffen sowie den Roller stellten sie sicher und übergaben den 17-Jährigen an seine Eltern. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.