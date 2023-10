Nächster Neuzugang für Gewerbegebiet Hämmer in Menden

Menden. Mit Elektro Hering kommt bereits das zweite Fröndenberger Unternehmen künftig ins Gewerbegebiet Hämmer nach Menden.

Das Elektrohandwerk weist immer mehr Themen auf und zeigt innovative Möglichkeiten im Privat- und Gewerbesektor. Die Firma Elektro Hering aus Fröndenberg-Dellwig wird sich durch den positiven Beschluss des Erwerbs einer Grundstücksfläche im Gewerbepark Hämmer vergrößern und umsiedeln. Es ist nicht das erste Unternehmen aus der Ruhrstadt, das es nun in die Nachbarstadt zieht.

Familiengeführtes Unternehmen aus Fröndenberg

Das Unternehmen wird den Firmensitz von Fröndenberg nach Menden verlagern, um auf dem 2800 Quadratmeter großen Grundstück ein neues Geschäftsgebäude zu errichten. Michael Hering, Geschäftsführer von Elektro Hering, freut sich auf die Vergrößerung am neuen Firmensitz: „Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in der vierten Generation rund um Elektrotechnik. Sie erhalten von uns zukunftsorientierte Lösungen in verschiedenen Bereichen, welche sich von der klassischen Elektroinstallation, Ladeinfrastruktur, Netzwerktechnik, Smart Home und vielen mehr erstrecken.“ Das Credo des Unternehmens: Sie seien „Zukunftsspezialisten, da wir vorausschauend für alle Probleme Lösungen parat haben, uns immer mit den neuen Trends und Techniken beschäftigen und auch identifizieren können”.

Der Klimaaspekt steht an oberster Stelle bei Elektro Hering. Weitere Tochterunternehmen wie die Hering Solar GmbH und HE-Wasserstoff ermöglichen damit eine ganzheitliche Betreuung zum Thema Nachhaltigkeit und bieten alles aus einer Hand an. Photovoltaik, intelligente elektrische Steuerungen und die Langzeitspeicherung von Wasserstoff. „Die im Sommer gewonnene Energie durch Photovoltaik wird in Wasserstoff umgewandelt und in Wasserstofftanks gespeichert, um auch in den Zeiten, in denen keine Energie aus der Sonne gewonnen wird, komplett autark zu sein. Das Ziel ist es, mit diesem Know-how unser eigenes Innovationszentrum in Menden zu erschaffen“, betont Michael Hering.

Und Menden soll dabei mehr als nur ein neuer Betonblock in einem Gewerbegebiet sein. Am neuen Firmensitz sollen Interessierte die Technik erlebt und anfassen können. „Dadurch haben wir die Möglichkeit, unsere eigenen Abläufe am neuen Standort zu optimieren und zu verbessern“, so Rudolf Hering, Geschäftsführer der HE-Wasserstoff und Elektro Hering GmbH.

Gewinn für Gewerbepark Hämmer

Sara Schmidt, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung, freut sich in jedem Fall über den Umzug des Unternehmens: „Die Ansiedlung der Elektro Hering GmbH mit Teilen der Unternehmensgruppe ist ein Gewinn für Hämmer und passt absolut in unser Konzept. Auch im Hinblick auf die aktuellen wirtschaftlichen Themen, zum Beispiel den Fachkräftemangel, reagiert das Unternehmen und setzt unter anderem auf die Weitergabe von Wissen an die Auszubildenden.“

Mehr Zuzug aus Fröndenberg

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Fröndenberger Unternehmen „EntecSolar“ angekündigt, seinen Firmensitz aus der Ruhrstadt nach Menden zu verlegen. Das Unternehmen ist auf Solartechnik wie Photovoltaik-Anlagen im großen wie auch im kleinen Stile spezialisiert. Aufgrund der guten Marktlage sei ein Ende des PV-Booms noch laut Geschäftsführer Ilja Ljevar nicht in Sicht. Entsprechende Großaufträge für die kommenden Jahre seien bereits abgeschlossen und durch die Firmensitzverlagerung nach Menden, aufgrund der nun zur Verfügung stehenden größeren Grundstücksfläche, auch bestens realisierbar. In Hämmer wird „EntecSolar“ auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern den neuen Firmensitz bauen.

