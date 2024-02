Närrische Werbung: Mendener Furore im kölschen Zoch

Menden/Köln Rosenmontagszug in Köln, und mittendrin ein großes Transparent „Menden/Sauerland“, das sogar Guido Cantz abfeiert. Wie es dazu kam.

Viele Mendenerinnen und Mendener Karnevalsfans, die sich an Rosenmontag die stundenlange Übertragung des Kölner „Zochs“ anschauten, trauen ihren Augen kaum: Mittendrin ist da plötzlich ein Transparent zu sehen, das von Straßenseite zu Straßenseite reicht und von bunt befrackten älteren Herrschaften getragen wird. Darauf steht in Rot und für jedermann gut lesbar „Menden/Sauerland“.

Der Umzug am Sonntag, hier der Hoppeditz, ist der Höhepunkt im Mendener Karneval. 45.000 Besucher schunkelten diesmal mit. Und am Rosenmontag ging es für einen Mendener Freundeskreis nach Köln. Foto: Peter Benedickt / Menden

Rätselraten auch im Narrenturm der MKG: Wo kommt das her?

Bei den Mendener Kornblumenblauen, die im Turm gerade ihre gelungene Närrische Ratssitzung feiern, geht daraufhin das Rätselraten los: „Wo kommt das denn her?“ Das fragen sich zeitgleich auch die Promi-Zugmoderatoren des WDR, Sabine Heinrich und Guido Cantz: „Guck mal, die haben Freunde eingeladen aus dem Sauerland! Wie schön!“

Als Nichtkölner in solch eine Gesellschaft aufgenommen zu werden, das ist schon sehr besonders. Hermann-Josef Schulte - Nichtkölner

Waschechte Mendener laufen seit Jahren im Kölner Zoch mit

Die Erklärung dafür geht so: Zum einen hat der Kölner Rosenmontagszug mit dem Mendener Tulpensonntags-Lindwurm seit jeher einiges gemeinsam: Beide sind vollständig jeck, bunt und laut, beide ziehen fast so viele Zuschauer an, wie die Stadt Einwohner hat. Und tatsächlich laufen im kölschen Zoch am Rosenmontag seit fünf Jahren auch waschechte Mendener mit. Es ist ein Freundeskreis um den Unternehmer Hermann-Josef Schulte (HJS), dessen Schwiegersohn Holger Kirsch als Zugführer in Köln einen der größten Karnevalszüge der Welt organisiert. Dazu gehören neben Schulte auch Hubert Schmidt, der Unternehmer Jörg Sydow und Hermann Nölkensmeier. Mit von der närrischen Partie sind der ehemalige Hemeraner Bürgermeister Michael Esken und der Europaabgeordnete Peter Liese.

Sextett hat sich der „Willi-Ostermann-Gesellschaft“ angeschlossen

Angeschlossen hat sich das Mendener Sextett schon länger der „Willi-Ostermann-Gesellschaft von 1967“. Dieser Karnevalsverein hält seit Jahrzehnten das Andenken des berühmten Karnevals-Komponisten wach, nach dem in Köln auch ein berühmter Brunnen benannt ist. Zu den berühmtesten Ostermann-Kompositionen zählt „Ich möch zo Foß noh Kölle jon“, das zumindest in der Domstadt bis heute jedes Kind singen kann. „Als Nichtkölner in solch eine Gesellschaft aufgenommen zu werden, das ist schon sehr besonders“, schmunzelt Schulte.

Kölscher Prinz von 2015 mit familiären Banden nach Menden

Spätestens, seit Holger Kirsch in der Session 2015/16 als Kölner Karnevalsprinz amtierte, begann die Liaison seines Mendener Schwiegervaters mit dem Zoch in Kölle intensiver zu werden. Umgekehrt stattete sein Schwiegersohn als „Seine Tollität Prinz Holger 1.“ der Stadt Menden damals einen unvergesslichen Besuch ab. Dabei beeindruckte nicht nur der enorme Tross, mit ein Prinz, Bauer und Jungfrau anzureisen pflegen: Holger Kirsch erwies sich auf dem Balkon des Alten Rathauses auch als begnadeter Karnevalssänger. Der Prinz unterhielt das Mendener Publikum trotz Eiseskälte prächtig. Jahre später sorgten die Abgasjäger der HJS Emission Technology in Menden sogar dafür, dass die Kölner Zugfahrzeuge Partikelfilter erhielten, um den „Zoch“ umweltneutral zu halten.

Transparent als Gruß an HJS-Schwiegersohn Holger Kirsch

Und wie kam es jetzt zu dem Transparent? „Wir wollten damit unseren Holger grüßen, der am Ende des Zuges jede einlaufende Gruppe und jeden Wagen abnahm“, berichtet Schulte. In den schicken bunten Fracks, die ihnen von der Ostermann-Gesellschaft vorgegeben wurden, gaben die sechs Bannerträger ein tolles Bild für Menden ab. Und wer weiß? Vielleicht sind im Mendener Lindwurm ja auch Kölner mitgelaufen!

