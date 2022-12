Die neue Fahrbahn der Bahnhofstraße in Bösperde ist leicht wellig.

Straßen Neue Bahnhofstraße in Bösperde „wie eine Buckelpiste“

Bösperde. Über die frisch sanierte Fahrbahn der Bahnhofstraße in Bösperde fahre man „wie über eine Buckelpiste“, so ein Leser. Die Stadt kennt das Problem.

Eigentlich ist die Bahnhofstraße in Bösperde – zwischen den Straßen Obergraben und Dahlbreite – gerade erst erneuert worden, doch so richtig zufrieden sind nicht alle Seiten mit dem derzeitigen Ergebnis.

„Da fährt man wie über eine Buckelpiste“, sagt WP-Leser Eugen Nitsche, der sich bei der Redaktion gemeldet hat. Dort seien zwar keine Schlaglöcher, „aber eine erneuerte Straße sollte glatt sein und nicht wellig. Man schaukelt da ja hin und her“, ist der Halinger verärgert.

Die neue Fahrbahn der Bahnhofstraße in Bösperde. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Und tatsächlich: Fährt man mit dem Auto über die Bahnhofstraße in Bösperde, fühlt sich die Fahrt leicht „wellig“ an. Zwar gibt es keine Löcher in der Fahrbahn, doch eben und plan wirkt der Asphalt nicht.

Voraussichtlich im Januar soll es eine Überprüfung geben

Auf Nachfrage erklärt die Stadt, dass das aufgefallen und das Problem bekannt sei. „Daher wird es im neuen Jahr, voraussichtlich bereits im Januar, eine Überprüfung geben, um der Ursache auf den Grund zu gehen“, erläutert Stadtsprecher Johannes Ehrlich. „Dann können wir mehr dazu sagen und die Probleme beheben.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden